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2023 Temmuz emekli maaşı zam oranı belli oldu! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen emekli maaş zammı oranları belli oldu. Buna göre Temmuz ek zammı ile yeni emekli maaşına 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı dahil edilerek yüzde 25 zam gelmiş oldu. Yapılan zam sonrası SSK ve Bağkur'lular, Temmuz zammıyla kök maaş üzerinden emekli maaşı hesaplaması yapmaya başladı.

10:31 . 14/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Emekli maaş zammı

Emekli maaş zammı

Emekli maaş zammı ile seyyanen zam gündemde yer almaya devam ediyor. 2023 Temmuz emekli maaş zammıyla ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, memur maaşlarında olduğu gibi emekli aylıklarında da seyyanen zam yapılması talebinde olduklarını daha önce yaptığı açıklamasında dile getirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli Beştepe’de bir araya geldi. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise seyyanen 8077 lira artış olup olmayacağını merak edirken TBMM'den son dakika açıklama geldi.

EMEKLİYE YÜZDE 25 ZAM MADDESİ KABUL EDİLDİ!

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan torba kanun teklifinde SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına ilişkin madde kabul edildi. Dün de memur emeklilerine yüzde 25 zam yapılması ve memurlara 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılmasına ilişkin maddeler kabul edilmişti. Teklifin görüşmeleri devam ediyor.

17,55'LİK ZAM YÜZDE 25'E ÇIKARILDI

En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Bu tabloya göre;

SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77

EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti.

Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25’e çıkarılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR AYLIĞI 9 BİN 876 TL

Önergeyle emekli daha önce yüzde 17,55 oranında artırılmış olan emekli memur aylıklarına da yüzde 6.34 oranında ilave zam yapılacak. Böylece memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 25'e çıkartılacak.

SSK ve Bağkur emekli aylıkları da Temmuz ayında yüzde 25 oranında artırılacak. Yapılan bu düzenlemeyle SSK ve Bağkur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak.



#emekli maaşı
#emekli zammı
#maaş zammı
1 saat önce
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