EYT emeklilik başvurusu için istenen evraklar
Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun Resmi Gazete'de yürürlüğe girmesiyle başvurular da resmen başladı. Şartları yerine getirenler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek. EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.
EYT başvurusunu kimler yapacak?
EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek. Emekli olabilmek için işe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını da tamamlamak gerekiyor.
EYT e devlet başvurusu nasıl yapılacak?
- e-Devletsistemine giriş yaptıktan sonra ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklayın.
- Ardından sayfada çıkanyeni başvurusekmesine tıklayın.
- Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığını" seçin.
- SSK kapsamında aylık talep edeceklerin ‘4A’, Bağkur kapsamına girenlerin ise ‘4B’ seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra ‘başvur’ butonu tıklayın.
- Maaş ödemesinin yapılacağı bankayıseçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.
- Diğeriletişim bilgilerini de doldurun.
EYT başvurusunda aylık alıyor mu sorusuna nasıl cevap verilir?
- Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmınamaaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın. Diğer iletişim bilgilerini de doldurun. 'Aylık alıyor mu?' sorusunu da "evet" veya "hayır" olarak yanıtlayın
- Son aşamada ‘ileri’ butonu ardından ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.
Emeklilik İçin Gerekli Belgeler
- Dilekçe
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
- İlişik Kesme Belgesi (2 Nüsha)
- Askerlik Belgesi
- Resim (4 Adet)
- Banka / PTT Tercih Dilekçesi
- Herhangi Bir Sosyal Güvenlik Kurumuna Tabi Olarak Çalışmama Taahhüt Dilekçesi