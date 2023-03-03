EYT son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi 395 oyla kabul edildi. Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanması bekleniyor. Başvuru süreci ise düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başlayacak. Memur emeklisi, SGK ve Bağkur emeklileri de maaşlarına zam alacak. Peki bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli maaşları ne kadar? Ne kadar emekli maaşı alırım sorgulaması nereden nasıl yapılır? İşte detaylar.