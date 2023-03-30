Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle birlikte yüz binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı doğdu.

EYT ilk maaşları nisanda ödenecek mi?

Hak sahipleri, 3 Mart itibarıyla başlayan başvurular için SGK'nın yolunu tuttu. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,5 milyonu aştı. Başvuru yapanların bir kısmının aylık bağlama işlemleri de tamamlandı. Aylıklar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek. Emeklilik dilekçesi verildikten sonraki ay başından itibaren aylıklar ödeniyor. Başvuru tarihi maaş alma zamanını etkiliyor.

SGK DYS gelen evrak beklemede ne demek?

SGK ve e-Devlet üzerinden başvuruda bulunan binlerce kişi, emekli olacakları gün için geri sayıma başlarken SGK DYS gelen evrak beklemede uyarısını görünce arama motorlarına yönelerek SGK DYS gelen evrak beklemede ne demek? DYS evrak takibi nasıl yapılır? sorularına yanıt aramaya başladı. EYT başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) DYS Evrak Takip sayfasından yılı seçip SGK'ya giden belgelerinizi kontrol edebilirsiniz.

SGK Doküman Yönetim Sistemi evrak takip ve sorgulama sürecinin rahatlıkla yapılmasını sağlıyor, evrak beklemede ise başvuruların henüz sonuçlanmadığını gösteriyor.

EYT evrak takibi nasıl yapılır?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT başvurusu için gerekli evrakların takibi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun evrak kayıt sistemi sayfasından yapılabilir. Ayrıca e-Devlet emeklilik takibi sayfasından da merak ettiğiniz evrakları görebilirsiniz. Son yapılan açıklamaya göre EYT başvuru için gerekli olan tek belgenin Gelir aylık ödenek talep belgesi olduğu açıklanmıştı.

SGK üzerinden emeklilik evrak takibi yapmak için : Öncelikle bu adrese tıklayın ve “ SGK Evrak Kaydı ve Takibi ” başlığı altında başvuru dosyanızın ne durumda olduğunu öğrenebilirsiniz.

Bu sorgulama için gerekli bilgiler TC kimlik numaranız ve kayıt yılı bilginizdir.

Bu bilgileri eksiksiz girdikten sonra evrak ara butonuna basarak sorgulamayı tamamlayabilirsiniz.

e Devlet üzerinden evrak kaydı ve takibi yapmak için ise buradaki emeklilik evrak takibi linki tıkladıktan sonra sistem sizden kimlik doğrulaması isteyecektir. Kimliğimi şimdi doğrula butonuna basarak doğrulama yapın. Bunun için TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi gerekmektedir. Eğer e-Devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.