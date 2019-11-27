Emeklilik maaşı hesaplama nasıl yapılır: SSK 4A/4B emekli maaşı sorgulama

SSK emekli maaşı sorgulama işlemleri haberimizde. Emeklilikte bazı önemli kıstaslar bulunmaktadır. Bunlar; yaş, SSK ödenen prim günü ve SSK pirimidir. Bu 3 önemli duruma göre vatandaşlara emekli maaşı bağlanır. Emeklilik dilekçesi verildikten sonra emekli adaylarının en çok merak ettiği sorulardan birisi, 'ne kadar emekli maaşı bağlanır?' Ayrıca emekli maaşı hesaplama, emeklilik maaşı sorgulama işlemleri de diğer merak edilen ve sıkça merak edilen noktalar. İşte SSK 4A ve 4B emeklilileri için tüm ayrıntılar...

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşı hesaplama işlemlerinin yapılabilmesi için bazı bilgileriniz gereklidir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hazırlanan uygulama ile emekli maaşı hesaplama oldukça kolaydır. Emekli maaşı hesaplamak için; TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi bilgileri gerekmektedir.

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EMEKLİ MAAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Emekli maaşı dilekçesi vererek maaşlarının bağlanmasını bekleyen emekli adayları maaşlarının bağlanıp bağlanmadığını e-devlet emeklilik bölümü üzerinden sorgulayabilirler. Adaylar, e-devlet giriş bilgilerini kullanarak işlemlerini basitçe gerçekleştirebilirler.

EMEKLİ MAAŞI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR? 2018 ZAMLI EMELİ MAAŞI NE KADAR?

28 Ekim'de Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan 2018 yılı progranmına göre ekonomi yönetimi enflasyonun yılı yüzde 9.5 ile tamamlamasını bekliyor. İlk altı aylık gerçekleşmeler göz önüne alındığında, bu hedefe ulaşmak için enflasyonun yılın ikinci yarısında yüzde 3.45 olması gerekiyor. Bunun anlamı da şu; SSK emeklileri ve Bağkur emeklileri 2018 Ocak'ta maaşlarını yüzde 3.45 zamlı alacak.

Eğer tahminler tutarsa halen 1500 lira maaş alan bir SSK emeklisinin aylığı Ocak 2018’de 1552 TL olacak.

Memur emeklilerinin zamları ise toplu sözleşme ile belirlenmişti. Buna göre memur emeklileri 2018 yılının ocak ayında yüzde 4, temmuz ayında yüzde 3.5 zam alacak.