Emeklilik yaşı yükselecek mi, prim gün sayısı kaç olacak? sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hem prim miktarını hem de yaşı esas alacak sisteme yönelik önemli mesajlar vermişti. Yeni emeklilik sistemine yönelik ayrıntılar da netleşmeye başladı.

Emeklilik yaşı değişecek mi, kaç olacak?

Emeklilik yaşı ve aylık bağlama oranlarının da dahil olduğu 2025 Cumhurbaşkanlığı programı değişti.

2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de yayımlandı. Programda, emeklilik yaşı ve aylık bağlama sistemiyle ilgili önemli değişiklikler yer alıyor.

Emeklilik yaşı artırılacak ve çalışanların daha uzun süre istihdamda kalması teşvik edilecek. Aylık bağlama sistemi, kişilerin istihdamda kalmasına fayda sağlayacak şekilde düzenlenecek ve mali yük getirmemesi hedeflenecek.

Ayrıca, esnaf ve çiftçilere özel sigorta modeli getirilecek ve teşvikler sadeleştirilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2025 yılı programında, emeklilik yaşı "doğuşta beklenen yaşam süresindeki artışa" uyumlu olarak belirlenecek. Ayrıca, emeklilik yaşı otomatik olarak ayarlanacak. Bu çerçevede, 2025 yılında emeklilik yaşı yükselecek.

Türkiye'de emeklilik yaşı, 2000'li yıllarda 65 yaş iken, ortalama yaşam beklentisi 68 yıl olarak hesaplanıyordu. Günümüzde ise, yaşam süresi Türkiye genelinde 77,3 yıl oldu. Yaşam beklentisi ortalamasının 2000'li yıllarda günümüze göre daha düşük olması nedeniyle, emeklilik yaşının da artması bekleniyor.

2025'te Emeklilik Yaşını Etkileyebilecek Faktörler

Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Orta Vadeli Plan doğrultusunda, 2025 yılı ve sonrasında emeklilik sisteminin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılabileceğini söyleyen Bakan Işıkhan, emeklilik sistemine dair önerilere ve yeni gelişmelere açık olduklarını ifade etti.

Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?

Kadın ve erkeklerde emeklilik yaşı hesaplamaları, sigortalılık başlangıç tarihi ve prim gün sayısına göre farklılık gösterir. İşte adım adım emeklilik yaşı hesaplama rehberi:

Sigorta Başlangıç Tarihinizi Belirleyin: Emeklilik yaşı sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik gösterir.

Toplam Prim Gün Sayınızı Hesaplayın: Prim gün sayısı, emeklilik yaşınız üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Emeklilik Yaşı Hesaplama Araçlarını Kullanın: SGK’nın emeklilik yaş hesaplama aracı, size emeklilik yaşınıza dair detaylı bilgi sunacaktır.







