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Bahçeli'den son dakika emekli zammı açıklaması: Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır

MHP Grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamayla emeklilere müjde verdi. "Emeklilerimizi yapılan yüzde 25 maaş zammı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır" dedi. Bahçeli, “MHP olarak teklifimiz şudur. 8077 liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır.” çağrısında bulundu. İşte Bahçeli'nin emekli maaş zammına ilişkin o kritik açıklamaları.

11:09 . 11/07/2023 вторник
Yeni Şafak
Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Emeklilerimizi yüzde 25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır. MHP olarak teklifimiz şudur. 8 bin 77 TL liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır. Bizim isteğimiz; memurlara uygulanan 8 bin 77 TL'lik seyyanen zammın emeklilere de uygulanmasıdır." dedi. MHP Meclis Grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli'nin açıklamasından satır başları şöyle:

Hayat pahalılığı kaderimiz değil

- Hayat pahalılığı kaderimiz değildir. Kur faizde oynaklıklar gündemdeki ağırlığını inşallah kaybedecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistem, siyasal ve ekonomik istikrarın güvencesidir. 3 Haziran 2023 tarihinde açıklanan Kabine ekonominin maruz kaldığı tehlikeleri en aza indirmek için kolları sıvamıştır. Biz gelecekten umutluyuz. El ele verdikçe her zorluğu yeneceğimiz kanaatindeyiz.

Memur ve emekli zammının destekçisiyiz

- Memurlara ve emeklilerimize yapılacak zamların destekçisiyiz. 1 Temmuz 2023 itibarıyla tüm kamu görevlilerimizin maaşlarında ilk 6 aylık enflasyon farkına ek olarak yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklanan oranda toplam yüzde 17.55’lik zam ve seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapılacaktır. Gönül isterdi ki bu maaş yükselişi daha da fazla olsun. Ancak bütçe imkanları bellidir.

Emekliye de 8 bin 77 lira seyyanen zam verilsin

- Türkiye ekonomisinin türbülanstan çıkma sürecinin zorlukları ortadadır. Emeklilerimizi yüzde 25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır. MHP olarak teklifimiz şudur. 8077 liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır.

- İnsan, rasyonel dürtülerle ekonomik çıkarlar peşinde koşan bir varlık da değildir. Varsayalım ki ekonomi büyüdü, işsizlik azaldı. Rakam ve oranlar ekonomik aydınlığı müjdelerken bizim için her karanlık kampanya son bulmuş olacak mıdır?

Dağ ne kadar yüksek olsa da üstünden bir yol geçecektir. Hiçbir saldırıya teslimimiz düşünülemeyecektir."

Emekliye seyyanen zam ne kadar? İşte emeklinin yeni zam oranı
Emekliye seyyanen zam ne kadar? İşte emeklinin yeni zam oranı

Emeki ve memurların maaş zamlarını belirleyecek olan enflasyon oranını TÜİK açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 19,76 olarak hesaplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla emekli maaşlarına yüzde 25 yaz yapıldı. Devlet Bahçeli, "Emeklilerimizi yüzde 25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır. MHP olarak teklifimiz şudur. 8 bin 77 TL liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır" dedi. Peki emeklilere ne kadar refah payı verilecek? Emeklinin maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lirada bir artış oldu mu, yeni zam bu tutara yansıyacak mı? İşte kalem kalem yeni zamlı memur ve emekli maaşları.


Emekli zammı EYT’lileri kapsıyor mu?
Emekli zammı EYT’lileri kapsıyor mu?

Emekliler, 2023 Temmuz maaşlarını yüzde 25 zamlı alacak. TÜİK, 2022 ocak-haziran dönemi altı aylık enflasyon rakamını açıkladı, emeklilerin maaş zamları belli oldu. TÜİK’in açıkladığı enflasyona göre SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri yılın ikinci yarısında maaşlarını yüzde 19.77 zamlı alacaklardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girmesiyle birlikte tüm emekliler temmuz ayında maaşlarını yüzde 25 zamlı alacak. Emekli zamlarının belli olmasının ardından EYT zam yok mu, EYT zamdan faydalanacak mı 2023, EYT’lilere zam yapılacak mı, EYT zam var mı?” gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Emekli zamları sadece kök aylıklara yapılacak. Peki EYT kapsamında martta dilekçe verip emekli olanlar da yüzde 25 zam alabilecek mi?

#bahçeli
#emekli zammı
#emekli maaşı
2 часа(ов) назад
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