Emeki ve memurların maaş zamlarını belirleyecek olan enflasyon oranını TÜİK açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 19,76 olarak hesaplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla emekli maaşlarına yüzde 25 yaz yapıldı. Devlet Bahçeli, "Emeklilerimizi yüzde 25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır. MHP olarak teklifimiz şudur. 8 bin 77 TL liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır" dedi. Peki emeklilere ne kadar refah payı verilecek? Emeklinin maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lirada bir artış oldu mu, yeni zam bu tutara yansıyacak mı? İşte kalem kalem yeni zamlı memur ve emekli maaşları.