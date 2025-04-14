Emlak vergisi ne zaman ödenir? İlk taksit ödeme tarihi ne zaman?

2025 yılı emlak vergisi ödemeleri için ilk taksit dönemi başladı. Taşınmaz mal sahiplerini ilgilendiren verginin birinci taksiti için son ödeme tarihi 31 Mayıs olarak belirlendi. Belediyeler ve e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilen ödemelerde, gecikme durumunda faiz uygulanıyor. Vergi yükümlüleri, ödeme sürecine dair detayları ve yöntemleri araştırıyor.

EMLAK VERGİSİ 1. TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

2025 yılında da emlak vergisi ödemeleri iki taksit halinde yapılacak. Emlak vergisi ödeme tarihleri 2025 yılı için netleşmiş olup, ilk taksit için son tarih 31 Mayıs 2025 olarak belirlenmiştir.

2025 Emlak Vergisi Ödeme Dönemleri:

1. Taksit: 1 Mart – 31 Mayıs 2025

2. Taksit: 1 Kasım – 30 Kasım 2025

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Taşınmazın bağlı olduğu belediyeye giderek nakit veya kart ile ödeme yapılabilir.

Belediyelerin online sistemlerinden sicil numarası ile sorgulama yapılıp ödeme gerçekleştirilebilir.

e-Devlet üzerinden "Borç Sorgulama ve Ödeme" hizmeti ile işlemler tamamlanabilir.