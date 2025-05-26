Emlak vergisi, Türkiye sınırları içerisinde bulunan bina, arsa ve araziler için ödenmesi gereken bir vergi türüdür. Bu vergi, ilgili belediyeler tarafından tahsil edilir ve elde edilen gelir, kamu hizmetlerinin finansmanında kullanılır. Peki, emlak vergisi ne zaman ödenir ve nasıl yatırılır? İşte detaylar.

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

2025 yılı itibarıyla emlak vergisi ödemeleri, her yıl olduğu gibi iki taksit halinde yapılır:

1. Taksit: Mart, Nisan ve Mayıs aylarında

2. Taksit: Kasım ayında

Emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için son gün: 31 Mayıs 2025

Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son gün: 30 Kasım 2025

Bu tarihler arasında ödeme yapmayanlar gecikme faizi ile karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle belirtilen sürelere dikkat edilmesi önemlidir.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi ödemek oldukça kolaydır. İşte ödeme yöntemleri:

1. Belediyelere bizzat giderek

Taşınmazın bağlı olduğu belediyeye giderek, veznelerden nakit ya da kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz.

2. Belediyelerin resmi sitelerinden

Birçok belediye, online ödeme sistemleri sunmaktadır. T.C. kimlik numarası veya taşınmaz bilgileriyle giriş yaparak hızlıca ödeme gerçekleştirebilirsiniz.

3. E-Devlet üzerinden

Emlak vergisi borcunuzu sorgulamak ve belediyenin desteklemesi durumunda e-Devlet üzerinden de ödeme yapmak mümkündür.

4. Banka şubeleri ve internet bankacılığı

Bazı belediyeler, anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödeme kabul etmektedir. Bankaların internet şubeleri veya mobil uygulamaları üzerinden de ödeme yapılabilir.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMEYECEK KİŞİLER?

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, "Yeni inşa edilen binalar için inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı bütçe yılı içerisinde belediyeye bildirimde bulunulması zorunludur." ifadesini kullandı. Bazı kimselerin sıfır oranlı emlak vergisine tabi olduğunu dile getiren Küçük, şu bilgileri verdi:

"Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler, emekliler, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskenleri bulunması halinde emlak vergisi ödemez. Bu durumda olan kişiler, bir dilekçeyle belediyelere müracaat etmelidir. Bu kişiler tek meskene hisseyle sahipse, hisselerine ait kısım hakkında da sıfır emlak vergisi uygulanır."

Bazı kişiler yasal olarak emlak vergisinden muaftır. 2025 yılı itibarıyla emlak vergisinden muaf olan kişiler şunlardır:

Geliri olmayan ev hanımları

Emekliler (tek konutu olan)

Şehit yakınları ve gaziler

Engelliler

Dul ve yetimler (geliri olmayan)

Bu kişilerin muafiyetten faydalanabilmesi için bağlı oldukları belediyeye dilekçe ile başvurmaları gerekir.

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLANLAR ÖDEDİĞİ VERGİYİ GERİYE DÖNÜK ALABİLİR Mİ?

Gayrimenkul uzmanı Hatice Kolçak ise, konut, dükkan, ofis, arsa ve arazi gibi taşınmazlara sahip olanların ödemek zorunda olduğu emlak vergisini zamanında ödemeyenler için aylık yüzde 2 gecikme cezası uygulandığını söyledi.

Emlak vergisi muafiyeti şartı taşıyanların belediyeye dilekçe vermeleri gerektiğine işaret eden Kolçak, aksi takdirde emlak vergisinin tahakkuk edeceğini anlattı. Kolçak, muafiyet şartlarını taşıyanların geriye dönük 5 yıl için düzeltme yapabildiğini ve varsa ödenen verginin iadesini belediyeden talep edebileceğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Emekli olan eşlerden her ikisinin de bir evi varda bunlardan birinde oturuyor diğerinden kira geliri alıyorlarsa ancak bir konut için sıfır oranlı emlak vergisinden faydalanabilirler. Emekli sahip olduğu tek konutu kiraya verip kızı veya oğlunun evinde oturursa yine emlak vergisi muafiyetinden yararlanamaz. Ayrıca yazlık niteliğinde ara sıra kullanılan evlerde emlak vergi muafiyetinden yararlanamaz. Evin sürekli ikametgah olarak kullanılıyor olması lazım."

Kolçak, bu yıl gayrimenkul alanların emlak vergisi ödemeyeceğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: