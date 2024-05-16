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Emniyet şeridine girme cezası ne kadar?

Trafik kuralları, karayollarında ve diğer yollarda güvenli ve düzenli bir trafik akışı sağlamak için belirlenmiş kurallar bütünüdür. Bu kurallar, sürücülerin, yayaların, bisikletlilerin ve diğer yol kullanıcılarının hak ve sorumluluklarını tanımlar. Emniyet şeridi, acil durum araçlarının (ambulans, itfaiye, polis aracı vb.) ve yetkili araçların kullanımı için ayrılmış özel bir şerittir. Sürücüler zaman zaman emniyet şeridine girerek kural ihlali yapmakta. Peki emniyet şeridine girmenin cezası ne kadar? Emniyet şeridi cezası ödenmezse ne olur?

13:57 - 16/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Emniyet şeridi ihlal cezası
Emniyet şeridi ihlal cezası

Trafik akışının yoğun olduğu zamanlarda bazı sürücüler hakları olmadıkları halde emniyet şeridine girmekte. Bu durum ambulans, itfaiye, polis aracı gibi araçların hizmetini aksatmakta. Emniyete şeridi ihlali yapana bir sürücü ise bu kusur karşısında ceza ödemek durumunda kalmakta. Peki 2024 emniyet şeridi cezası ne kadar?

Emniyet şeridi ihlal cezası 2024 ne kadar?

Trafik kazası, arıza hâlleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmamanın cezası 6.439 TL’dir.

Emniyet şeridine girme cezası erken ödeme indirimi ne kadar?

Emniyet şeridine girme cezasının %25 indirimli hali: 4.829,25 TL (Ceza tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenirse.)

Emniyet şeridi cezası nasıl iptal edilir?

Emniyet şeridi cezasının iptal olabileceği tek senaryo aracın arıza halinde kullanmış olduğuna dair kanıtların mahkemeye sunulmasıdır. Başka hiçbir sebep çerçevesinde ceza iptali gerçekleşmeyecektir.

Emniyet şeridi cezasını ödemezsem ne olur?

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde trafik cezası ödenmezse, cezaya %5 oranında faiz uygulanır. Bu faiz ödenmeyen her ay için aynı oranda uygulanır. Bunun dışında %25'lik indirim ve taksit hakkından da yararlanılamaz.

E devletten trafik cezası ne zaman silinir?

E-devlet uygulamasına giriş yapan kullanıcılar için ceza sorgulaması ya da ödeme işlemleri için farklı kanallara ulaşılabilmesi mümkündür. Banka ya da vergi dairesi üzerinden trafik cezaları ödenebilir. E-devlete cezanın düşmesi için yaklaşık olarak 3-7 gün aralığında bir süre yeterli olur.

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