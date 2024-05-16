Trafik akışının yoğun olduğu zamanlarda bazı sürücüler hakları olmadıkları halde emniyet şeridine girmekte. Bu durum ambulans, itfaiye, polis aracı gibi araçların hizmetini aksatmakta. Emniyete şeridi ihlali yapana bir sürücü ise bu kusur karşısında ceza ödemek durumunda kalmakta. Peki 2024 emniyet şeridi cezası ne kadar?

Emniyet şeridi ihlal cezası 2024 ne kadar?

Trafik kazası, arıza hâlleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmamanın cezası 6.439 TL’dir.

Emniyet şeridine girme cezası erken ödeme indirimi ne kadar?

Emniyet şeridine girme cezasının %25 indirimli hali: 4.829,25 TL (Ceza tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenirse.)

Emniyet şeridi cezası nasıl iptal edilir?

Emniyet şeridi cezasının iptal olabileceği tek senaryo aracın arıza halinde kullanmış olduğuna dair kanıtların mahkemeye sunulmasıdır. Başka hiçbir sebep çerçevesinde ceza iptali gerçekleşmeyecektir.

Emniyet şeridi cezasını ödemezsem ne olur?

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde trafik cezası ödenmezse, cezaya %5 oranında faiz uygulanır. Bu faiz ödenmeyen her ay için aynı oranda uygulanır. Bunun dışında %25'lik indirim ve taksit hakkından da yararlanılamaz.

E devletten trafik cezası ne zaman silinir?