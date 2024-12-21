Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı Sultan Seki'si bölgesine tırmanırken çığ düştü. 16 yaşındaki sporcu Emre Yazgan hayatını kaybetti. Milli sporcu Emre Yazgan, Türkiye Judo Milli Takımı’nın genç yeteneklerinden biriydi. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen elde ettiği başarılar ve disipliniyle judo camiasında geleceğin yıldızları arasında gösteriliyordu. Emre Yazgan kimdir? Emre Yazgan neden öldü? İşte detaylar...
Erzurum'da Palandöken Dağı Sultan Sekisi bölgesinde Judo Milli Takımı'ndan 14 sporcu antrenman yaparken çığ düştü. Kar kütlesi altında kalan 5 sporcu yaralandı.
EMRE YAZGAN ÖLDÜ MÜ?
16 yaşındaki milli sporcu Emre Yazgan, tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.
ÇIĞ NASIL MEYDANA GELDİ?
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada, saat 10.00 sıralarında Palandöken'de Judo Genç Milli Takımının 15 kişilik sporcu ekibinin, başlarında da antrenörleriyle, kondisyon depolamak için doğa yürüyüşüne çıktığını ancak o sırada çığ hadisesi meydana geldiğini söyledi.
SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
"Erzurum Palandöken'de meydana gelen çığ düşmesi sonucu ağır yaralanan Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."
EMRE YAZGAN KİMDİR?
Emre Yazgan, Türkiye Judo Genç Milli Takımı'nın önemli bir sporcusu olarak tanınıyor. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen, judo alanında gösterdiği performans ve azmiyle hem antrenörleri hem de spor camiası tarafından takdir edilmiştir. Erzurum'da yüksek irtifa kampı sırasında yaşanan talihsiz çığ felaketi sonucu hayatını kaybeden Yazgan, ardında büyük bir üzüntü bırakmıştır.