Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada, saat 10.00 sıralarında Palandöken'de Judo Genç Milli Takımının 15 kişilik sporcu ekibinin, başlarında da antrenörleriyle, kondisyon depolamak için doğa yürüyüşüne çıktığını ancak o sırada çığ hadisesi meydana geldiğini söyledi.

Emre Yazgan, Türkiye Judo Genç Milli Takımı'nın önemli bir sporcusu olarak tanınıyor. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen, judo alanında gösterdiği performans ve azmiyle hem antrenörleri hem de spor camiası tarafından takdir edilmiştir. Erzurum'da yüksek irtifa kampı sırasında yaşanan talihsiz çığ felaketi sonucu hayatını kaybeden Yazgan, ardında büyük bir üzüntü bırakmıştır.