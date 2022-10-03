TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı: Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 83,45, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 151,50 olarak kaydedildi. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte gözler enflasyon rakamlarını yukarı çeken ürünler ile fiyatı düşen ürünler de sorgulanıyor. Peki eylülde fiyatı en fazla artan ve düşenler ürünler hangileri? İşte eylül ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler listesi:

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