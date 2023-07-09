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7500 TL emekli maaşı alanlara zam var mı?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜK) 6 aylık enflasyon verisini açıklamasının ardından zam oranı SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77 ve emekli sandığı emeklilerine ise yüzde 17,55 olarak hesaplandı. Başkan Erdoğan'ın emeklilere refah payı ve seyyanen zam ekleneceğini bildirmesinin ardından emekli maaşlarında zam oranı, 3 sigorta kolunda da yüzde 25'e çıkarıldı. Bağ-Kur ve SSK'lıların emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük 7500 maaş alana zam var mı? İşte 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların yeni emekli maaşları.

15:37 . 9/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
En düşük emekli maaşı zam var mı?

En düşük emekli maaşı zam var mı?

Emekliye zam oranı yüzde 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi. 2023 Temmuz zammı ve memur maaşları için kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı sonrası memur emeklisi maaşı zam oranı, yüzde 7,45, SSK ile Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 5,23 ek zam alarak yüzde 25'e yükseldi. Şimdi ise milyonlarca vatandaş ' ben ne kadar emekli zammı alacağım' sorusuna yanıt arıyor. İşte emekli maaşı ve dul- yetim maaşı hesaplama tablosu.

Bağ-Kur ve SSK'lıların emekli maaşı ne kadar oldu?

En düşük memur maaşının yüzde 17,55 zam ve 8077 TL ilave ödemeyle birlikte 22 bin TL'ye çıkarılması, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emekli maaşı için yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Memur maaşları ve emekliye zam düzenlemeleri bundan sonra Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. Son adım olarak Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girecek. Düzenlemenin önümüzdeki hafta içinde yasalaşması bekleniyor.

En düşük SSK, Bağ-kur emekli maaşı Ocak 2023 3500 TL'den 5500 TL'ye ardından ara zam ile birlikte 7500 TL'ye yükseltildi.

En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar oldu?

En düşük memur emeklisi maaşı da yüzde 25'lik Temmuz zammı ile birlikte 9.876 TL'ye yükseldi.

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 liranın üzerinde alan emekliler için kademeli artış yapılması beklenirken TBMM'de hazırlanan önergeye göre, Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25'e çıkartılacak. En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 lira olan, 2022 Ocak'ta 2 bin 500 lira, temmuz ayında da 3500 liraya çıkarıldı. En düşük emekli maaşının da 3 bin 500 liradan yüzde 57.14 artışla 5 bin 500 liraya bu yıl için de 7500 liraya çıkarıldı. En düşük emekli aylıkları kök aylık üzerinden artırıldıktan sonra yasayla belirlenen sınırın altında kalırsa alt sınıra tamamlanıyor. Yıl sonuna kadar en düşük aylık 7500 lira olmaya devam edecek.

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emeli maaş alanalar ne kadar maaş alacak?

  1. Kök maaşı 6 bin lira olan emekliler yüzde 25 artışla 7.500 TL olacak. Yüzde 4 ek ödemeyle 7.800 liraya yükselecek.
  2. Kök maaşı 7500 TL olan emekli, yüzde 25 artışla maaşı 9 bin 375 TL'ye çıkacak. Yüzde 4 ek ödemeyle 9 bin 750 lira olacak.
  3. Kök maaşı 7750 TL olan bir emekli, yüzde 25 artışla maaşı 9 bin 687 TL'ye çıkacak. Ek ödemeyle 10 bin 074 lira olacak.

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların yeni emekli maaşları

  1. Kök maaşı 8000 TL olan emekli yüzde 25 artışla maaşı 9 bin 687 TL'ye yükselecek. Ek ödemeyle 10 bin 074 lira olacak
  2. Kök maaşı 8250 TL olan emeklinin maaşı yüzde 25 artışla 10 bin 312 TL'ye yükselecek. Yüzde 4 ek ödemeyle 10 bin 724 TL olmuş olacak.
  3. Kök maaşı 8500 TL olan bir emeklinin maaşı yüzde 25 artışla 10 bin 625 TL'ye yükselecek. Yüzde 4 ek ödemeyle 11 bin 050 lira olmuş olacak.

En düşük emekli maaşları arttı mı?

En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak? (TL) 2023 Ocak Kök Aylık Ocak - Haziran Ödenen Aylık) Temmuz 2023 Kök Aylık Temmuz - Aralık Ödenecek aylık SSK (2008 Öncesi) 6.093 7.500 7.298 7.500 SSK (2008 Sonrası) 2.199 7.500 2.634 7.500 SSK Tarım (2008 Sonrası) 1.650 7.500 1.976 7.500 BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.343 7.500 2.806 7.500 BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 1.852 7.500 2.218 7.500 Ek ödeme dahil.

Memur emekli maaşı ne kadar oldu?

En düşük memur emekli aylığı

Ocak: 7.901 TL

Temmuz:9.288 TL

Müsteşar maaşı ne kadar?

Ocak: 28.729 TL

Temmuz: 33.771 TL

Genel müdür maaşı ne kadar?

Ocak: 25.427 TL

Temmuz: 29.889 TL

Profesör (1/4) maaşı ne kadar?

Ocak: 20.542 TL

Temmuz: 24.147 TL

Pratisyen hekim (1/4) maaşı ne kadar?

Ocak: 17.488 TL

Temmuz: 20.557 TL

Kaymakam 1. sınıf (1/4) maaşı ne kadar?

Ocak: 16.753 TL

Temmuz: 19.693 TL

Polis memuru (1/4) maaşı ne kadar?

Ocak: 11.833 TL

Temmuz: 13.910 TL

Öğretmen (1/4) maaşı ne kadar?

Ocak: 11.833 TL

Temmuz: 13.910 TL

Hemşire (Lisans - 1/4) maaşı ne kadar?

Ocak: 11.833 TL

Temmuz: 13.910 TL

Mühendis (1/4) maaşı ne kadar?

Ocak: 11.848 TL

Temmuz: 13.927 TL

İmam-hatip maaşı ne kadar?

Ocak: 11.833 TL

Temmuz: 13.910 TL

Avukat (1/4) maaşı ne kadar?

Ocak: 11.833 TL

Temmuz: 13.910 TL

Şube müdürü (Lisans - 1/4) maaşı ne kadar?

Ocak: 9.978 TL

Temmuz: 11.729 TL

Memur (Lisans - 4/1) maaşı ne kadar?

Ocak: 7.812 TL

Temmuz: 9.183 TL

Teknisyen (Lise -1/4) maaşı ne kadar?

Ocak: 8.506 TL

Temmuz: 9.999 TL


Emekliye seyyanen zam ne kadar? İşte emeklinin yeni zam oranı
Emekliye seyyanen zam ne kadar? İşte emeklinin yeni zam oranı

Emeki ve memurların maaş zamlarını belirleyecek olan enflasyon oranını TÜİK açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 19,76 olarak hesaplandı, memurlar ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil 6 aylık zammı yüzde 17,63 olarak alacak. Meclis’e gönderilen yasa teklifine göre sadece görevdeki memurlara zamlı maaşlarının üzerine de 8 bin 77 lira seyyanen zam eklenecek. Erdoğan’dan emekliye ilave zam müjdesi vererek, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim." demişti. Emeklilerin zam oranları da belli oldu. Peki emeklilere ne kadar refah payı verilecek? Emeklinin maaşı ne kadar oldu? Yüzde 25 zam 7500 TL alanlara verildi mi, verilecek mi? İşte kalem kalem yeni zamlı memur ve emekli maaşları.

#En düşük emekli maaşı
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#7500 TL en düşük emekli maaşı
24 dakika önce
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7500 TL emekli maaşı alanlara zam var mı?