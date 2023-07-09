En düşük emekli maaşı zam var mı?
Emekliye zam oranı yüzde 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi. 2023 Temmuz zammı ve memur maaşları için kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı sonrası memur emeklisi maaşı zam oranı, yüzde 7,45, SSK ile Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 5,23 ek zam alarak yüzde 25'e yükseldi. Şimdi ise milyonlarca vatandaş ' ben ne kadar emekli zammı alacağım' sorusuna yanıt arıyor. İşte emekli maaşı ve dul- yetim maaşı hesaplama tablosu.
Bağ-Kur ve SSK'lıların emekli maaşı ne kadar oldu?
En düşük memur maaşının yüzde 17,55 zam ve 8077 TL ilave ödemeyle birlikte 22 bin TL'ye çıkarılması, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emekli maaşı için yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Memur maaşları ve emekliye zam düzenlemeleri bundan sonra Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. Son adım olarak Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girecek. Düzenlemenin önümüzdeki hafta içinde yasalaşması bekleniyor.
En düşük SSK, Bağ-kur emekli maaşı Ocak 2023 3500 TL'den 5500 TL'ye ardından ara zam ile birlikte 7500 TL'ye yükseltildi.
En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar oldu?
En düşük memur emeklisi maaşı da yüzde 25'lik Temmuz zammı ile birlikte 9.876 TL'ye yükseldi.
En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 liranın üzerinde alan emekliler için kademeli artış yapılması beklenirken TBMM'de hazırlanan önergeye göre, Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25'e çıkartılacak. En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 lira olan, 2022 Ocak'ta 2 bin 500 lira, temmuz ayında da 3500 liraya çıkarıldı. En düşük emekli maaşının da 3 bin 500 liradan yüzde 57.14 artışla 5 bin 500 liraya bu yıl için de 7500 liraya çıkarıldı. En düşük emekli aylıkları kök aylık üzerinden artırıldıktan sonra yasayla belirlenen sınırın altında kalırsa alt sınıra tamamlanıyor. Yıl sonuna kadar en düşük aylık 7500 lira olmaya devam edecek.
7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emeli maaş alanalar ne kadar maaş alacak?
- Kök maaşı 6 bin lira olan emekliler yüzde 25 artışla 7.500 TL olacak. Yüzde 4 ek ödemeyle 7.800 liraya yükselecek.
- Kök maaşı 7500 TL olan emekli, yüzde 25 artışla maaşı 9 bin 375 TL'ye çıkacak. Yüzde 4 ek ödemeyle 9 bin 750 lira olacak.
- Kök maaşı 7750 TL olan bir emekli, yüzde 25 artışla maaşı 9 bin 687 TL'ye çıkacak. Ek ödemeyle 10 bin 074 lira olacak.
7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların yeni emekli maaşları
- Kök maaşı 8000 TL olan emekli yüzde 25 artışla maaşı 9 bin 687 TL'ye yükselecek. Ek ödemeyle 10 bin 074 lira olacak
- Kök maaşı 8250 TL olan emeklinin maaşı yüzde 25 artışla 10 bin 312 TL'ye yükselecek. Yüzde 4 ek ödemeyle 10 bin 724 TL olmuş olacak.
- Kök maaşı 8500 TL olan bir emeklinin maaşı yüzde 25 artışla 10 bin 625 TL'ye yükselecek. Yüzde 4 ek ödemeyle 11 bin 050 lira olmuş olacak.
En düşük emekli maaşları arttı mı?
En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak? (TL) 2023 Ocak Kök Aylık Ocak - Haziran Ödenen Aylık) Temmuz 2023 Kök Aylık Temmuz - Aralık Ödenecek aylık SSK (2008 Öncesi) 6.093 7.500 7.298 7.500 SSK (2008 Sonrası) 2.199 7.500 2.634 7.500 SSK Tarım (2008 Sonrası) 1.650 7.500 1.976 7.500 BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.343 7.500 2.806 7.500 BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 1.852 7.500 2.218 7.500 Ek ödeme dahil.
Memur emekli maaşı ne kadar oldu?
En düşük memur emekli aylığı
Ocak: 7.901 TL
Temmuz:9.288 TL
Müsteşar maaşı ne kadar?
Ocak: 28.729 TL
Temmuz: 33.771 TL
Genel müdür maaşı ne kadar?
Ocak: 25.427 TL
Temmuz: 29.889 TL
Profesör (1/4) maaşı ne kadar?
Ocak: 20.542 TL
Temmuz: 24.147 TL
Pratisyen hekim (1/4) maaşı ne kadar?
Ocak: 17.488 TL
Temmuz: 20.557 TL
Kaymakam 1. sınıf (1/4) maaşı ne kadar?
Ocak: 16.753 TL
Temmuz: 19.693 TL
Polis memuru (1/4) maaşı ne kadar?
Ocak: 11.833 TL
Temmuz: 13.910 TL
Öğretmen (1/4) maaşı ne kadar?
Ocak: 11.833 TL
Temmuz: 13.910 TL
Hemşire (Lisans - 1/4) maaşı ne kadar?
Ocak: 11.833 TL
Temmuz: 13.910 TL
Mühendis (1/4) maaşı ne kadar?
Ocak: 11.848 TL
Temmuz: 13.927 TL
İmam-hatip maaşı ne kadar?
Ocak: 11.833 TL
Temmuz: 13.910 TL
Avukat (1/4) maaşı ne kadar?
Ocak: 11.833 TL
Temmuz: 13.910 TL
Şube müdürü (Lisans - 1/4) maaşı ne kadar?
Ocak: 9.978 TL
Temmuz: 11.729 TL
Memur (Lisans - 4/1) maaşı ne kadar?
Ocak: 7.812 TL
Temmuz: 9.183 TL
Teknisyen (Lise -1/4) maaşı ne kadar?
Ocak: 8.506 TL
Temmuz: 9.999 TL