Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşının 7500 lira olacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz.. 5 bin 500 TL olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz. Hayırlısı olsun." dedi.