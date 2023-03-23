Emekli maaşı ne kadar oldu, en düşük SGK ve Bağkur aylığı kaç TL?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı katıldığı canlı yayında emekli ve EYT'lilerin maaşlarıyla ilgili beklediği haberi açıkladı. NTV-Star TV ortak yayınında Seda Öğretir, Ahmed Arpat, Nazlı Çelik ve Burhanettin Duran'ın sorularını yanıtlayan Erdoğan emekli maaşlarıyla ilgili yaptıkları düzenlemeyi duyurdu.
En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira oldu mu?
- Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşının 7500 lira olacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz.. 5 bin 500 TL olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz. Hayırlısı olsun." dedi.
Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri kaç TL olacak?
Gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Yeni bir asgari ücret artışı olacak mı? Bütün emekliler 2 bin TL zam mı alacak? Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri kaç TL olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ikramiye zammına ilişikin önemli açıklamalarda bulundu. Erdem şunları söyledi: “Şu anda 1.100 TL bir tane ikramiye iki ikramiye ödeniyor toplamda da 2.200 TL oluyor.
Enflasyon formülü şu burada yıllık enflasyona bakıyoruz geçen ayki yıllık enflasyon yüzde 55.18 çıkmıştı. Oradan baktığın zaman burada 1.450 – 1.500 TL'ye yakın bir rakam ortaya çıkıyor. Dolayısıyla o zaman da 3.500 TL'yi bulan bir toplam ikramiye ortaya çıkmış olacak.
Refah payı formülünde ise Ocak ayında yüzde 15'lik bir enflasyon artışı olmuştu emeklilere. Sayın Cumhurbaşkanı 15 puanlık da bir refah payı vermişti. Dolayısıyla artış yüzde 30 olmuştu. Eğer bu formül uygulanırsa emekli ikramiyelerine orada da yine 1.430 TL civarında bir rakam oluyor ki onun da ben 1.500 TL'ye tamamlanacağını düşünüyorum. Dolayısıyla orada da 3 bin TL'lik toplamda bir ikramiye çıkıyor. İki bayram ikramiyesinden bahsediyorum.
Yani iki ikramiyenin toplamı 7.500 TL olabilir. İnşallah o olur. 5.500 TL'den hesaplıyorduk şimdi 7.500 TL'ye çıktı çıta yükseldi. İnşallah ikramiye de 3.750 + 3.750 toplamda da 7.500 lira olarak hem EYT'liler hem de diğer bütün emeklilere verilir.”