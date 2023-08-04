Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 58'e yükseldiğini açıkladı. Böylece, yıl sonu emekli maaş zammı hesapları da değişti. Buna göre en düşük emekli maaşının 10 bin TL olması bekleniyor. İşte, emekli maaşı ile ilgili son bilgiler...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR 2023?

Sayın Cumhurbaşkanı en düşük emekli maaşına ilişkin açıklamada bulundu. 5500 TL olan en düşük maaş 7500 TL’ye artırılmıştı. Sene ortasında en düşük emekli maaşı yükseltilmedi ama diğer emeklilere yüzde 25 artış yapıldı.

Aslında yüzde 25’lik artış 7501 TL ve üzerinde maaş alan kesime yapıldı diyebiliriz. 6 bin TL’nin altında maaş alan kişilere zam yapılmamıştı.

Burada Cumhurbaşkanı sene başını işaret etti ve asıl maaş artışının bu zamanda olacağını söyledi.

Ekim ayında Meclis tekrar açılacak ve emekliye zam tekrar gündeme gelebilir. 7500 TL bir hayli düşük kaldı ancak son yapılan açıklamada yılbaşı işaret edilmişti.

Benim beklentim Meclis’in ekim ayında açılmasıyla birlikte en düşük emekli maaşı alanlara yapılabilir. Bu kesim toplam 15 milyon emekli içerisinde yüzde 60’lık kesime tekabül ediyor. Yani 9 milyona yakın emeklimiz en düşük maaşı alıyor. Enflasyonist ortamda maaş düşük kalmış olabilir. Meclis’in açılmasıyla birlikte ek bir düzenleme yapılabilir.”

EMEKLİLER KÖK MAAŞLARINA NEREDEN BAKABİLİRLER?

Emeklilerimiz bordrolarından SGK sistemine girerek kök maaşları ve devletin verdiği katkıyı görebilirler.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşı, bir kişinin emeklilik döneminde alacağı düzenli geliri belirlemek için belirli faktörlere dayalı olarak hesaplanır. Hesaplama süreci, ülkenin sosyal güvenlik sistemi ve emeklilik programına göre değişebilir. Ancak, genellikle emekli maaşı hesaplaması aşağıdaki temel adımlarla yapılır:

Çalışma Süresi: İlk adımda, kişinin emeklilik için toplam çalışma süresi dikkate alınır. Bu süre, kişinin prim ödediği ve sosyal güvenlik sisteminde kayıtlı olduğu dönemleri içerir. Bu süre, yıl veya ay cinsinden ifade edilir.

Ortalama Kazanç: Kişinin emekli maaşı, çalışma süresi boyunca kazandığı gelirlerin ortalama olarak hesaplanmasıyla belirlenir. Bu, kişinin brüt ücreti ve prim ödediği süre boyunca diğer sosyal güvenlik avantajları dikkate alınarak yapılır.

Emeklilik Yaşı: Emeklilik maaşı ayrıca kişinin emekli olacağı yaşa bağlı olarak da değişebilir. Emeklilik yaşı, kişinin emekli olabileceği en erken ve en geç yaşları ifade eder.

Emeklilik Hesaplama Formülü: Her ülkenin kendi emeklilik hesaplama formülü vardır. Bu formül, kişinin çalışma süresi ve kazançlarını emeklilik yaşına göre dikkate alarak emekli maaşını hesaplamak için kullanılır.

Örneğin, bir ülkenin emeklilik maaşı hesaplama formülü şu şekilde olabilir:

Emekli Maaşı = (Çalışma Süresi x Ortalama Kazanç) x Emeklilik Oranı

Emeklilik oranı, kişinin emeklilik yaşına bağlı olarak değişebilir ve bu oran emeklilik döneminde alınacak aylık maaşı belirler.







