Emekli zammı Meclis’ten geçti

TBMM’de görüşülen torba kanunda emekli aylıklarına yüzde 25 oranında zam yapılmasını öngören madde kabul edildi. En düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya çıkaran ve tüm emeklilere yüzde 25 zammı da içeren torba kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldü. Teklifin, Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin maaşlarına yüzde 25 zam yapılmasını öngören maddesi, herhangi bir değişiklik yapılmadan Genel Kurul’dan geçti. Zammı yetersiz bulduğunu açıklayan MHP oylamada çekimser kaldı.





BAHÇELİ EK ZAM İSTEMİŞTİ

Görüşmeler sırasında maddenin değiştirilmesi için önergeler veren muhalefet partileri ise önergeleri reddedilmesine rağmen oylamada kabul oyu verdi. Gazetemizin baskıya girdiği saatte yasanın diğer maddeleri ile ilgili görüşmeler devam ediyordu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli emekliye yapılan yüzde 25’lik zammanı makul ve yeterli bulmadığını belirterek memurlara yapılan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın emekli kök ücretine de yansıtılmasını istemişti.

Görüşmeleri devam eden düzenlemeye göre; 3.7 milyon memura yüzde 17.55 + 8 bin 77 TL ilave ödeme yapılacak. Bu kapsamda en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL, ortalama memur maaşı da 25 bin 15 TL olacak. Tüm emekli aylıklarına yılın son 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak.



