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Emekli, dul ve yetim maaş farkları ne zaman yatacak?

SGK’dan son dakika emekli maaş zam farkı açıklaması geldi. Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların temmuz dönemi zam farkları bugün ödenecek. Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, bu aylıkları alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacağı belirtildi.

14:23 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
SGK'dan milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama! Zam farkları ödeniyor.

SGK'dan milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama! Zam farkları ödeniyor.

Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, bu aylıkları alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacağı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Aylıklarını her ay alanlara, temmuzda 1 aylık tutarında aylık farkı ödenecek.

Zam farklarının ödeneceği tarih belli oldu

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; mayıs-haziran-temmuz dönemindekilere temmuzda 1 aylık tutarında, haziran-temmuz-ağustos dönemindekilere temmuz ve ağustosta 2 aylık tutarında, temmuz-ağustos-eylül dönemindekilere ise temmuz, ağustos ve eylülde olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi."



#emekli maaşları
#zam farkları
#sgk
#bağkur
1 saat önce
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