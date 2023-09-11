Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir televizyon programında ekonomiye ilişkin gelişmeleri açıkladı. Bakan Şimşek, milyonlarca emeklinin beklediği zam oranı ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, en düşük emekli maaşı için çalışma yapıldığını ifade etti. Çalışanların ve emeklilerin çok değerli olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, kimsenin enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını çizdi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bakan Şimşek emekliye zam düzenlemesi için şu ifadeleri kullandı:

Memurlarla müzakereler yapıldı, işçilerimizle de yılın başında bağlanmıştı. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme diye bir ilkemiz var. En düşük emekli maaşı alanların durumunun iyileştirilmesine yönelik, Cumhurbaşkanımızın talimatı oldu o çalışmaları yapıyoruz. O konuda çok netiz.

Çalışanımızın yanındayız, çalışanlarımız çok değerli. Emeklilerimiz çok değerli. Ama ülkenin imkanları çerçevesinde hareket etmemiz lazım. Zor bir dönemden geçiyoruz. Yüzyılın felaketi yaşanmış. Felaketin yaralarını sarmayı önceliklendirmeyi, eminim 86 milyonun tamamı istiyor.

"KİMSEYİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Ama önümüzdeki dönemde çalışanlarımızın, alın gücünü artırmanın tek yolu enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmektir. Olmazsa olmaz ön koşul fiyat istikrarıdır.

Çalışanlarımızın alım gücünü nasıl koruruz? Enflasyonu düşürerek koruruz. Enflasyon yüksekkten oynaklığı artıyor, tahmini zorlaşıyor. Firmaların planlaması da zorlaşıyor. Enflasyonla mücadele topyekün destek verilmesi gereken bir programdır.

Önümüzdeki dönemde sabırla bu programı uygulamamız lazım. Bunun için bir takım maliyetler olacak. Kolay olmayacak.

EMEKLİ VE MEMUR OCAK ZAMMI İÇİN YÜZDE 50 HESABI

Bu farkla birlikte memurlar ve memur emeklilerinin Ocak zammı toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 49'u geçmiş olacak. Verilecek refah payı ile birlikte emeklilerin zam oranlarının yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor.







