Memur maaş zammı 2023

Memur maaş zammı Ocak 2023'te ne kadar olur?

Yeni yıl enflasyon farkı memur maaş zammı için beklentiler, 2023 asgari ücretin açıklanmasıyla yoğunlaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, "Enflasyon ile ilgili beklentimiz; önümüzdeki yıl aldığımız önlemlerle hedeflerin uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi." dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise "Memur maaşlarına enflasyonun üzerine artış yapacağız." açıklamasında bulundu. Peki, 2023 emekli memur maaşı ne kadar olacak, zam oranı belli oldu mu? İşte, SSK ve Bağkur emekli maaşı zammı hesaplaması hakkında ayrıntılar.

Memur emekli ocak zammı

Yıllık enflasyon oranlarının da baz alındığı memur maaşı için tahminleri kasım ayı enflasyonu sonrası gelmeye başladı. TÜFE Kasım ayında yıllık yüzde 84,39, aylık yüzde 2,88 oldu. Bu rakamlara göre memurlar için 2022 yılının ikinci dönemi için yüzde 7 toplu sözleşme zammı bulunuyor ve enflasyon da yüzde 7'nin üzerine çıktığı için Kasım ayı enflasyonu dahil 5 aylık zamları yüzde 15,11'e ulaştı. Kesin zam oranları aralık enflasyonunun açıklanmasının ardından belli olacak.

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Ocak emekli memur zammı

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gündeminde yer alan memur zammı için gözler son veril olan Ocak ayı enflasyon rakamı kaldı. TÜİK tarafından 2 Ocak günü açıklanacak olan enflasyon oranlarının ardından memur maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazanacak.

En düşük memur maaşı ne kadar

En düşük memur maaşı ne kadar olur tahmini?

2022 yılı Temmuz ayında 10 bin 105 lira olan en düşük memur maaşı yüzde 20 artış yapılırsa 10 bin 926 liraya, yüzde 25 artarsa 11 bin 381 liraya, yüzde 30 artarsa 11 bin 836 liraya, yüzde 35 artarsa 12 bin 291 liraya yükselecek. Yüzde 40’lık bir artış yapılması durumunda ise bu tutar 12 bin 747 lirayı bulacak.

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En düşük memur emekli maaşı

En düşük memur emeklisi ne kadar maaş alacak?

Mevcutta 6 bin 78 lira olan en düşük memur emeklisinin maaşı yüzde 20 artarsa 7 bin 293 liraya, yüzde 25 artarsa 7 bin 597 liraya, yüzde 30 artarsa 7 bin 901 liraya, yüzde 35 artarsa 8 bin 205 liraya çıkacak. Yüzde 40’lık bir zam yapılması halinde bu tutar 8 bin 509 liraya yükselecek.

SGK ve Bağkur emekli maaşı

SGK ve Bağkur emeklileri ocakta ne kadar zam alacak?

2 bin sonrası SSK emeklileri en düşük 3 bin 500 lira alıyorken, yüzde 20 artış yapıldığında 4 bin 200 lira, yüzde 25 artış yapıldığında 4 bin 375 lira, yüzde 30 artış yapıldığında 4 bin 550 lira, yüzde 35 artış yapıldığında 4 bin 725 lira, yüzde 40 artış yapıldığında ise 4 bin 900 liraya yükselecek.

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En düşük Bağkur esnaf maaşı

En düşük maaş alan Bağkur esnaf ise 4 bin 196 liradan yüzde 20 artış yapıldığında 5 bin 35 liraya, yüzde 25 yapıldığında 5 bin 245 liraya, yüzde 30 yapıldığında 5 bin 454 liraya, yüzde 35 yapıldığında 5 bin 664 liraya, yüzde 40 yapıldığında 5 bin 874 liraya çıkacak.

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