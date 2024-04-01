Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerinde yerel yöneticilerini seçti. Resmi olmayan sonuçlara göre, birçok genç aday belediye başkanı oldu....

Türkiye'nin en genç Belediye Başkan Adayları 2024

AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Özkan Çetinkaya, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı oldu. Türkiye’nin en genç belediye başkanı olacak olan Çetinkaya, yaptığı açıklamada başarılı bir seçim dönemi geçirdiklerini ifade ederek, Karabük halkına gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür etti.

Çankaya

Ankara'nın Çankaya ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre, 31 yaşındaki CHP'nin adayı Hüseyin Can Güner kazandı. Güner, oyların %65.3'ünü alarak zafer elde etti.

Tuzla

İstanbul Tuzla'da 1993 doğumlu CHP'nin adayı Eren Ali Bingöl, kazandı. 31 yaşındaki Bingöl, Türkiye'nin en genç belediye başkanları arasında yer aldı.

Bodrum

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Bodrum Belediyesi’nin yeni başkanı seçilen 31 yaşındaki Tamer Mandalinci, oldu.

Karabük

AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Özkan Çetinkaya (36), kesin olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı oldu.

Avcılar

İstanbul'un Avcılar ilçesinde de 1991 yılında doğan, Utku Caner Çaykara resmi olmayan sonuçlara göre sayılan oyların yüzde 53'ünü alarak belediye başkanı seçildi.















