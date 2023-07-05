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Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanıyor: 2023 Ocak-Haziran 6 aylık enflasyon farkı kaç?

TÜİK bugün haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. TÜFE’nin Haziran'da ne kadar artacağı ise başta memurlar ve emekliler tarafından merak ediliyor. TÜFE'nin Haziran'da aylık %4.84 artması, yıllık bazda ise sınırlı bir düşüşle %39.5'e gerilemesi bekleniyordu. Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu. Açıklanacak olan enflasyon oranları sonrası memur ve emeklisinin maaşlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Peki 2023 Ocak-Haziran 6 aylık enflasyon farkı kaç? Haziran ayı enflasyon yüzde kaç?

09:29 . 5/07/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
2023 TÜİK haziran ayı enflasyonu

2023 TÜİK haziran ayı enflasyonu

Tüketici Fiyat Endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,04 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 39,59 olarak kaydedilmişti. Bugün, yılın 6. enflasyon verilerini oluşturacak olan haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,65, şubatta 3,15, martta 2,29, nisanda 2,39, mayısta yüzde 0,04 olarak gerçekleşti. Memur ve emeklisinin temmuz maaşı, ilk 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına göre hesaplanıyor.

6 aylık enflasyon açıklandı mı?

TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aylık enflasyon 3,92 olurken yıllık enflasyon 38,21 olarak açıklandı.

2023 Ocak-Haziran 6 aylık enflasyon farkı kaç olacak?

Enflasyonda haziran ayı rakamları belli oldu. Haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 3.92 arttı, yıllık bazda TÜFE yüzde 38.21 oldu.

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarının netleşeceğini belirterek, "Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi. İşte memur ve emekli maaş zammında muhtemel alternatifler.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,92 arttı. Yıllık bazdaki artış ise yüzde 38,21 oldu.

Memur ve emekliye yapılacak zam oranını etkileyecek 6 aylık enflasyon ise yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.

Bu ay en düşük memur maaşı net 22 bin lira olacak. Tabanın üzerinde maaş alanlar için ise oransal artış uygulanması tahmin ediliyor.

Memura sözleşme zammı ve enflasyon farkı ne kadar?

Toplu sözleşmeye göre memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 zam almıştı. Memur ve memur emeklileri bu zammı aşan oranda enflasyon için fark almaya hak kazanıyor. Memurlara bu yılın ikinci 6 ayı için, yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verilecek. Memurlar ikinci 6 ayda yüzde 6'lık sözleşme zammına ek olarak yüzde 11,77'lik enflasyon farkı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 17,77'lik zamma hak kazandı.

Emeklilerin temmuz zammı ne kadar?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir enflasyon oranında zam alıyor. 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 19,77 zam alacak. Memur ve emeklilerin kesin zam oranı refah payı eklenmesinin ardından belli olacak.

Uzman ve pratisyen doktor maaşı zam oranları
Uzman ve pratisyen doktor maaşı zam oranları

2023 Doktor maaşı çalışan ve yeni başlayan Doktor adayları için oldukça merak konusu. Doktor maaşları, en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarması öngörülen kanun teklifi bugün Meclis Başkanlığı’na sunulmasıyla birlikte sorgulanır oldu. TÜİK bugün haziran ayı TÜFE'sini de açıkladı. Böylece memur ve emeklisinin maaşlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Yeni enflasyon oranlarıyla birlikte 2023 Doktor maaşlarına yapılacak zam oranları da belli olacak. doktor maaşları memur ve memur emeklilerine 2023 yılı Ocak ayı için 25 oranında zam yapılmıştı. Yapılan son zamla uzman Doktor maaşı 15,980 TL'den 24.743 TL'ye; pratisyen Doktor maaşı ise 15,263 TL'den 19.079 TL'ye yükselmişti. Peki doktor maaşları ne kadar olacak? İşte 2023 Temmuz ayı doktor maaşı zam oranı.

Polis, emniyet müdürü, emniyet amiri, komiser maaşı temmuz zammı
Polis, emniyet müdürü, emniyet amiri, komiser maaşı temmuz zammı

En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkartacak kanun teklifi yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Memur zammına sayılı zaman kala Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı memur maaş zamlarıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan "5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacak. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi. Emniyet müdürü, emniyet amiri, komiser, polis gibi emniyet görevlileri, kamu çalışanı olduğundan memur maaşlarıyla birlikte maaşları zamlanıyor. Peki polis maaşı Temmuz 2023’te ne kadar olacak? Polis ne kadar zam alacak? İşte polis maaşı zam oranı.

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