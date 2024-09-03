Ağustos ayı enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyuruldu. Böylece yılın sekizinci TÜFE verisi de netleşti. Böylece emekli ve memur zammı için de Ocak 2025 zammı öncesi 2 aylık enflasyon belli oldu. Peki enflasyon Ağustos ayında ne oldu?

Ağustos ayı enflasyonu yüzde kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 2,47 arttı. Bu artışta konutlarda yapılan doğalgaz zammı etkili oldu. Yıllık enflasyon ise 61,78'den yüzde 51,97'ye geriledi.

Temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,23, yıllık enflasyon yüzde 61,78 olarak açıklanmıştı.

Enflasyon beklentileri yüzde kaçtı?

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) konutlarda kullanılan doğalgaz zammının ardından ağustos ayında aylık yüzde 2,64 artması bekleniyordu.

Yıllık enflasyon baz etkisiyle düşüşünü sürdürmesi ve yüzde 52,2'ye gerilemesi öngörülüyordu.

Enflasyon kaçta kaç oldu?

Yıl başında yapılan fiyat ayarlamaları ve asgari ücret zammının etkisiyle ocak ve şubat ayında TÜFE sırasıyla aylık yüzde 6,7 ve yüzde 4,53 artış göstermişti.

Mart ve nisan ayında TÜFE görece yavaşlasa da beklentilerin üzerinde seyretmiş ve aylık yaklaşık yüzde 3,2 artmıştı. Mayıs ayında ise TÜFE, yüzde 3,37 artarak yıllık bazda zirvesine ulaşmıştı.

Haziran ayında aylık fiyat artışları da yüzde 2'nin altına düştü ve TÜFE, yıllık olarak yüzde 71,60 seviyesinde gerçekleşmişti.

Temmuz ayında yıl ortasında sigara ve akaryakıt zamları başta olmak üzere vergi ve yönetilen fiyatlardaki artış sebebiyle enflasyon aylık hızlanarak yüzde 3,23 artmıştı. Yıllık enflasyon ise baz etkisiyle yüzde 61,78'e gerilemişti.







