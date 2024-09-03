Ağustos ayı enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyuruldu. Böylece yılın sekizinci TÜFE verisi de netleşti. Böylece emekli ve memur zammı için de Ocak 2025 zammı öncesi 2 aylık enflasyon belli oldu. Peki enflasyon Ağustos ayında ne oldu?

Ağustos ayı enflasyonu yüzde kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre %51,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,91 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %28,96 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %120,81 ile eğitim oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %32,19, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,87 ve on iki aylık ortalamalara göre %66,79 olarak gerçekleşti.

Enflasyon beklentileri yüzde kaçtı?

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) konutlarda kullanılan doğalgaz zammının ardından ağustos ayında aylık yüzde 2,64 artması bekleniyordu.

Yıllık enflasyon baz etkisiyle düşüşünü sürdürmesi ve yüzde 52,2'ye gerilemesi öngörülüyordu.

Enflasyon kaçta kaç oldu?

Yıl başında yapılan fiyat ayarlamaları ve asgari ücret zammının etkisiyle ocak ve şubat ayında TÜFE sırasıyla aylık yüzde 6,7 ve yüzde 4,53 artış göstermişti.

Mart ve nisan ayında TÜFE görece yavaşlasa da beklentilerin üzerinde seyretmiş ve aylık yaklaşık yüzde 3,2 artmıştı. Mayıs ayında ise TÜFE, yüzde 3,37 artarak yıllık bazda zirvesine ulaşmıştı.