TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2023 Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne?
Enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk haftası açıklanıyor. Bir önceki ayın TEFE, TÜFE oranları bu açıklama ile beraber duyuruluyor. En son Temmuz ayında Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Peki, Enflasyon ne kadar oldu? Temmuzda enflasyon arttı mı?
TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini bugün saat 10.00'da açıkladı. Enflasyon temmuzda aylık bazda yüzde 9,49 artarken yıllık bazda yüzde 47,83 oldu.
Haziran ayında enflasyon yıllık bazda TÜİK verilerine göre yüzde 38,21 olarak gerçekleşmişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da, 27 Temmuz'da yaptığı enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3’ten yüzde 58’e çıkardığını açıklamıştı.
Enflasyon oranı 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,45 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %19,31 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %82,62 ile lokanta ve oteller oldu.
Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yönde olmuştu?
AA Finans'ın 17 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,50 ve en yüksek yüzde 10,60 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 9,07) göre bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.
Ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,07'den 61,01'e yükseldi.
Reuters'ın anketinde de beklentiler benzer şekilde gerçekleşti. TÜFE'nin temmuzda aylık yüzde 9,1 artması, yıllık bazda ise sekiz aylık düşüşün ardından yeniden yükselerek yüzde 47,3'e çıkması bekleniyor.
10 ekonomistin aylık TÜFE tahminleri yüzde 6,4 ila yüzde 10,6 artış bandında yer alıyor.
Yıllık bazda enflasyon tahminleri yüzde 43,50 ila yüzde 49,40 arasında bulunuyor.