Engelli öğretmen ataması için adaylar birinci aşamada EKPSS puanına göre engelli öğretmen alımı başvurularını ı “personel.meb.gov.tr” ekranından elektronik ortamda gerçekleştirecekler. MEB 1381 engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? Başvuru sonuçları sona erdi mi?

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığınca 1381 engelli öğretmen ataması için takvimi açıklandı.

Buna göre, adaylar birinci aşamada 24 Şubat-10 Mart tarihleri arasında elektronik ortamda başvuruda bulunacak.

Başvurular, ön başvuru ve tercih başvurusu olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Başvurular, elektronik ortamda alınacak.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Engelli öğretmen adaylarının başvuruları, ön başvuru ve tercih başvurusu olmak üzere iki aşamada alınacak.

Ön başvuru süreci: 24 Şubat - 10 Mart 2025

Tercih başvuruları: 16 - 28 Nisan 2025

BAŞVURU EKRANI

2025 yılı engelli öğretmen atamasına ilişkin başvuru ve atama duyuruları, https://personel.meb.gov.tr/www/2025-yili-engelli-ogretmen-adaylarinin-ogretmenlige-basvuru-ve-atama-duyurusu/icerik/1600 internet adresi aracılığı ile görüntülenebiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır. 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28'inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar başvuruda bulunamazlar.).

3. 2022 ve/veya 2024 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (EKPSS- Lisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,

4. Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

7. 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun 25'inci maddesinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

8. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

10. Daha önce öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

11. Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından ön başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 97'nci maddesinin birinci fıkrasının A, B, C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış olmak,

12. Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile ön başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak şartları aranacaktır.







