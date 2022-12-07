2023 Engelli aylığı ne kadar zamlanacak?

Engelli aylığı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş sürerken Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği 2023 asgari ücret zammı, yeni yıl öncesinde belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapacağı 3 toplantının ardından asgari ücrette yeni tutarı belirleyecek. Peki engelli maaşı ne kadar oldu? 2023 Ocak zammı ile engelli aylığı ne kadar olacak?

Engelli maaşı

Engelli maaşı ne kadar olacak?

Yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse Engelli Aylığı 1461 lira yüzde 40 zam gelirse 1573 lira, yüzde 50 zam gelirse 1686 liraya yükselecek.

Yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar ne kadar maaş alacak?

Yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse engelli aylığı 2193 liraya, yüzde 40 zam gelirse 2361 liraya, yüzde 50 zam gelirse 2530 liraya yükselecek.

Engelli maaşı ne kadar?

2022 yılı ilk 6 ayı için yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 865 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1298 lira, engelli yakını aylığı da 865 lira olarak belirlendi.

Engelli maaşı alma şartı nedir?

Engelli maaşı alabilmek için; nafaka almıyor olmak, hiçbir gelire sahip olmamak, sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmamak gerekiyor. Hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olmaması gerekiyor.

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Engelli maaşları ne zaman ödeniyor?

Engelli maaşı;

Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5. günü

Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6. günü

Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7. günü

Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8. günü

Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9. günü yatıyor.

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