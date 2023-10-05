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Yaşlı ve engelli aylığı hesaplara yatırıldı

Yaşlı ve engelli aylığı her ay hesaplara belirli tarihlerde yatırılıyor. Ekim ayı engelli ve yaşlı aylığı ödemeleri ile ilgili son dakika açıklaması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapıldı. 3,25 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylığını hesaplara yatıp yatmadığı hak sahipleri tarafından inceleniyor. Peki Ekim ayı yalı ve engelli aylığı yattı mı, ne zaman yatacak? Yaşlı ve engelli maaşı ne kadar? İşte yaşlı-engelli aylığı sorgulama ekranı.

09:56 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
65 yaş maaşı ve engelli aylığı yattı mı?

65 yaş maaşı ve engelli aylığı yattı mı?

Yaşlı ve engelli aylığının ne zaman yatacağı ile ilgili açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapıldı. Bakan Yanık açıklamasında Haziran ayı çerçevesinde yaklaşık 3,25 milyon TL tutarında engelli ve yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını duyurdu.

Yaşlı ve engelli maaşı, aylığı yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayına ilişkin 3,25 milyar TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının bugün itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Ekim ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaklaşık 1,8 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydetti.

Bakan Göktaş, yaklaşık 1,45 milyar TL tutarındaki engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda ekim ayına ilişkin 3,25 milyar TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına bugün itibarıyla yatırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Engelli ve yaşlığı aylığı sorgulama ekranı için

Yaşlılık aylığı ne kadar?

Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 30 oranındaki ara zammın ardından yaşlılık maaşı da arttı. Buna göre; yaşlılık (65 maaşı) 2.348 TL oldu.

Engelli maaşı ne kadar?

2023 yılı yaşlı ve engelli aylığı tutarları

2023 yılı yaşlı ve engelli aylığı tutarları şu şekildedir:

%40-69 arası engelli aylığı: 1.874 TL

%70 ve üzeri engelli aylığı: 2.811 TL

Bu tutarlar, her yıl yeniden değerleme oranında artırılır.

65 yaş aylığı nedir, nasıl alınır, kimler alır?

Türkiye'de 65 yaş aylığı ve engelli aylığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardım kapsamında verilen aylıklardır. 65 yaş aylığı, 65 yaşını doldurmuş ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı almayan vatandaşlara verilir. Engelli aylığı ise, %40 ve üzeri engelli raporuna sahip olan vatandaşlara verilir.

65 yaş aylığı başvuru şartları

65 yaş aylığı başvuru şartları şunlardır:

  1. Türk vatandaşı olmak
  2. 65 yaşını doldurmuş olmak
  3. Kendisine kanunen bakmakla mükellef bulunmamak
  4. Sosyal güvenlik kuruluşlarından her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık almamak
  5. Nafaka bağlanmamış ve bağlanması mümkün olmayan olmak
  6. Mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir gelire sahip bulunmamak

65 yaş aylığı için başvurular, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılır. Başvurular, kişinin kendisi veya vekili tarafından yapılabilir.

Engelli aylığı alma şartları neler?

Engelli aylığı başvuru şartları şunlardır:

  • Türk vatandaşı olmak
  • %40 ve üzeri engelli raporuna sahip olmak
  • Kendisine kanunen bakmakla mükellef bulunmamak
  • Sosyal güvenlik kuruluşlarından her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık almamak
  • Nafaka bağlanmamış ve bağlanması mümkün olmayan olmak
  • Mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir gelire sahip bulunmamak

Engelli aylığı için başvurular, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılır. Başvurular, kişinin kendisi veya vekili tarafından yapılabilir.

Hem engelli hem 65 yaş aylığı alınabilir mi?

Yaşlılık ve engelli aylığı aynı anda alınamaz. Bir kişi hem engelli hem de 65 yaşını doldurmuş ise, sadece engeli oranına göre kendisine bağlanan aylığı alabilir. Örneğin, %70 ve üzeri engelli raporuna sahip olan bir kişi, 65 yaşını doldurduktan sonra sadece %70 ve üzeri engelli aylığını almaya devam eder.

#yaşlı aylığı
#engelli aylığı
#aile ve sosyal politikalar bakanlığı
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