Yaşlı ve engelli aylığının ne zaman yatacağı ile ilgili açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapıldı. Bakan Yanık açıklamasında Haziran ayı çerçevesinde yaklaşık 3,25 milyon TL tutarında engelli ve yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını duyurdu.

Yaşlı ve engelli maaşı, aylığı yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayına ilişkin 3,25 milyar TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının bugün itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Ekim ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaklaşık 1,8 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydetti.

Bakan Göktaş, yaklaşık 1,45 milyar TL tutarındaki engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda ekim ayına ilişkin 3,25 milyar TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına bugün itibarıyla yatırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Engelli ve yaşlığı aylığı sorgulama ekranı için tıklayın

Yaşlılık aylığı ne kadar?

Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 30 oranındaki ara zammın ardından yaşlılık maaşı da arttı. Buna göre; yaşlılık (65 maaşı) 2.348 TL oldu.

Engelli maaşı ne kadar?

2023 yılı yaşlı ve engelli aylığı tutarları

2023 yılı yaşlı ve engelli aylığı tutarları şu şekildedir:

%40-69 arası engelli aylığı: 1.874 TL

%70 ve üzeri engelli aylığı: 2.811 TL

Bu tutarlar, her yıl yeniden değerleme oranında artırılır.

65 yaş aylığı nedir, nasıl alınır, kimler alır?

Türkiye'de 65 yaş aylığı ve engelli aylığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardım kapsamında verilen aylıklardır. 65 yaş aylığı, 65 yaşını doldurmuş ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı almayan vatandaşlara verilir. Engelli aylığı ise, %40 ve üzeri engelli raporuna sahip olan vatandaşlara verilir.

65 yaş aylığı başvuru şartları

65 yaş aylığı başvuru şartları şunlardır:

Türk vatandaşı olmak 65 yaşını doldurmuş olmak Kendisine kanunen bakmakla mükellef bulunmamak Sosyal güvenlik kuruluşlarından her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık almamak Nafaka bağlanmamış ve bağlanması mümkün olmayan olmak Mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir gelire sahip bulunmamak

65 yaş aylığı için başvurular, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılır. Başvurular, kişinin kendisi veya vekili tarafından yapılabilir.

Engelli aylığı alma şartları neler?

Engelli aylığı başvuru şartları şunlardır:

Türk vatandaşı olmak

%40 ve üzeri engelli raporuna sahip olmak

Kendisine kanunen bakmakla mükellef bulunmamak

Sosyal güvenlik kuruluşlarından her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık almamak

Nafaka bağlanmamış ve bağlanması mümkün olmayan olmak

Mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir gelire sahip bulunmamak

Engelli aylığı için başvurular, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılır. Başvurular, kişinin kendisi veya vekili tarafından yapılabilir.

Hem engelli hem 65 yaş aylığı alınabilir mi?