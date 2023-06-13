Asgari ücrete ara zam için çalışmalar resmen başlıyor. Tespit komisyonunun ilk toplantısı bugün saat 14.00’te yapılacak. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alacak. İşçi kesimini TÜRK-İŞ, işverenleri de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edecek. Komisyondan çıkan karar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletilecek.

Asgari ücret zam ne kadar?

Temmuz asgari ücret ara zam oranı milyonlarca çalışanın odaklandığı konular arasında. Asgari ücrete yüzde 20 zam, 10 bin 208 TL, yüzde 25 zam 10 bin 634 TL, yüzde 30 zam 11 bin 58 TL, yüzde 40 zam 11 bin 910 TL’lik bir asgari ücret ortaya çıkaracak.

Temmuz 2023 engelli aylığı ne kadar olacak?

Yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse engelli aylığı 2072 liraya, yüzde 40 zam gelirse 2231 liraya, yüzde 50 zam gelirse 2391 liraya yükselecek. Yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse engelli aylığı 3109 liraya, yüzde 40 zam gelirse 3348 liraya, yüzde 50 zam gelirse 3588 liraya yükselecek.

Engelli aylığını kimler alır?

%40-69 Engelli aylığı:

18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olan,

%40-%69 arası engelli olan,

%70 ve Üzeri Engelli Aylığı;

18 yaşından büyük olan,

%70 ve üzeri engelli olan,

Aylıktan faydalanmayacak kişiler arasında sayılmayan.

Engelli aylığına başvuruda bulunulurken hangi belgeler istenilmektedir?

Yetkili hastaneden alınan engelliler için sağlık kurulu raporu (20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.) ve eğer kişi kendisi başvuruda bulunmuyorsa vesayet belgesi ya da vekâletname örneği.



