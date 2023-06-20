Asgari ücrete ara zam belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret yüzde 34 artışla 11 bin 402 TL oldu.

Asgari ücret zam ne kadar?

Asgari ücrette yeni gelişmeler yaşanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu iki toplantısını tamamladı ve bugün üçüncü kez toplandı. Asgari ücret toplantı sonunda belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin net 11 bin 402 lira olduğunu açıkladı. Asgari ücret brüt 13414 lira oldu.

Temmuz 2023 engelli aylığı ne kadar olacak?

Yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için 1738 lira olarak ödeniyordu. Asgari ücrete gelen yüzde 34,04 zamla birlikte yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanların maaşı 2330 liraya yükseldi. Yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise bu rakam 3201 lira oldu.

Engelli aylığını kimler alır?

%40-69 Engelli aylığı:

18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olan,

%40-%69 arası engelli olan,

%70 ve Üzeri Engelli Aylığı;

18 yaşından büyük olan,

%70 ve üzeri engelli olan,

Aylıktan faydalanmayacak kişiler arasında sayılmayan.

Engelli aylığına başvuruda bulunulurken hangi belgeler istenilmektedir?

Yetkili hastaneden alınan engelliler için sağlık kurulu raporu (20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.) ve eğer kişi kendisi başvuruda bulunmuyorsa vesayet belgesi ya da vekâletname örneği.



