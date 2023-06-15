Engelli aylığı ödeme tarihleri, destekten yararlananların gündeminde yer alıyor. Engelli maaşları asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle artış gösterdi. Engelli maaşı alabilmek için engellinin çalışmaması ve emekli olmaması gerekir. Hane içinde kişi başına düşen gelirin muhtaçlık sınırın altında olanlar engelli ödemesi alabiliyor. Yeni yıla kısa bir zaman kala gözler engelli maaşı ödemelerine çevrildi. Peki Engelli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? İşte, konuyla ilgili detaylar.

Engelli ve 65 yaş maaşı ne zaman yatacak?

Engelli maaşı ödemeleriyle ilgili detaylar merak konusu oldu. Engelli maaşı ödemeleri doğum tarihinin son rakamlarına göre yatırılmaktadır. Engelli aylığından yararlanmak isteyenler, ikamet ettikleri il veya ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuru yapabilir. Değerlendirme yapılırken hanede yaşayan kişilerin gelir, servet ve harcamaları ile nafaka yükümlülükleri dikkate alınır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı 8 saat sürdü. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Engelli maaşları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize on yıllarca hizmet etmiş emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylığı ödemesini erkene alıyor ve kardeşlerimizi sevindiriyoruz." dedi.

Engelli ve yaşlı maaşı ayın kaçında ödenecek?

Ödemeler vatandaşın doğum yılının son rakamına göre yapılmaktadır. Doğum yılının son rakamı: 0 ve 5 olanlar 5'inde, 1 ve 6 olanlar 6'sında, 2 ve 7 olanlar 7'sinde, 3 ve 8 olanlar 8'inde ve 4 ve 9 olanlar 9'unda ödeme alır.

Engelli ve yaşlı aylığı ne kadar, temmuzda zamlanacak mı?

Asgari ücret tespit komisyonu toplantıları başladı. Bu ay belli olacak asgari ücretle birlikte birçok ücrette de asgari ücrete yapılan zam oranında artışlar gerçekleşecek.

Yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse engelli aylığı 2072 liraya, yüzde 40 zam gelirse 2231 liraya, yüzde 50 zam gelirse 2391 liraya yükselecek.

Yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse engelli aylığı 3109 liraya, yüzde 40 zam gelirse 3348 liraya, yüzde 50 zam gelirse 3588 liraya yükselecek.







