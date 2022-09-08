Özgün Eylül ayı yaşlı ve engelli aylığı hesaplara yatırıldı
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Eylül ayı yaşlı ve engelli aylığı hesaplara yatırıldı

Yaşlı ve engelli aylığı her ay hesaplara belirli tarihlerde yatırılıyor. Eylül ayı engelli ve yaşlı aylığı ödemeleri ile ilgili son dakika açıklaması Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapıldı. 2,1 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylığını hesaplara yatıp yatmadığı hak sahipleri tarafından inceleniyor. Peki Eylül ayı yalı ve engelli aylığı yattı mı, ne zaman yatacak? Yaşlı ve engelli maaşı ne kadar? İşte yaşlı-engelli aylığı sorgulama ekranı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Engelli yaşlığı aylığı sorgulama: Eylül ayı yaşlı ve engelli aylığı ne zaman yatacak, yattı mı?
Yaşlı ve engelli aylığı yattı mı?

Yaşlı ve engelli aylığının ne zaman yatacağı ile ilgili açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapıldı. Bakan Yanık açıklamasında Haziran ayı çerçevesinde yaklaşık 2,1 milyon TL tutarında Yaşlı Aylığı ödemesi yaptıklarını duyurdu.

Yaşlı ve engelli maaşı, aylığı yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Eylül ayı içerisinde toplam 2,1 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylığını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

Yaşlı engelli parası yattı mı?
Yaşlı engelli parası yattı mı?

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda eylül ayında 2,1 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık” ifadelerini kullandı. Engelli ve yaşlığı aylığı sorgulama ekranı için tıklayın

  • Yaşlılık aylığı ne kadar?
  • Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 30 oranındaki ara zammın ardından yaşlılık maaşı da arttı. Buna göre; yaşlılık aylığı 1296 TL'den 1684 liraya yükselmiş oldu.
  • Engelli maaşı ne kadar?
  • 2022 yılı ilk 6 ayı için yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 865 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1298 lira, engelli yakını aylığı da 865 lira olarak belirlendi.

  • Yeni asgari ücretle yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 1124 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1687 lira, engelli yakını aylığı da 1124 lira olarak belirlendi.

Engelli aylığı nasıl alınır, şartları neler?

2022 maaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı(SYDV) tarafından en az %40 ve üzeri engel oranı bulunan, kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarından (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) hiçbirine tabi olmayan ve muhtaçlığı ilgili SYDV'ler tarafından belgelenen 18 yaşından büyük engellilere ya da 18 yaşından küçük engelli yakını bulunanlara verilen maddi bir haktır. Bu koşulları taşıyanlar bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yaparak 2022 sayılı yasa gereğince aylık bağlanmasını talep edebilirler.

Başvuru sonrası gelir kriterleri değerlendirilir. Hanenin toplam gelirini(menkul-gayrimenkul), hanede ikamet eden kişi sayısına bölündüğünde net asgari ücretin üçte birini geçmemesine dikkat edilir. 2022 engelli maaşları aylık olarak verilmektedir. 2022 aylığında engelliler için engel oranına göre 2 kademe söz konusudur: %40 ila %69 arasında engel oranına sahip engelli maaşı ve %70 ve üzeri engel oranına sahip engelli maaşı. %70 ve üzeri engel oranına sahip engelliler %40 – %69 engel oranına sahip engellilere oranla daha yüksek aylık almaktadırlar.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bir gelir veya aylık hakkından faydalananlar, isteğe bağlı prim ödeyenler, tarım sigortalısı ile birlikte kuruma prim ödeyenler engelli aylığı alamamaktadır.

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