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Depremde enkaz altında ne kadar, kaç gün sağ kalınabilir?

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem nedeniyle Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da yıkım ağır oldu. 10 ili enkaza çeviren depremlerde can kaybı artmaya devam ederken bölgede arama kurtarma çalışmalarında zamanla yarışılıyor. Depremin 9. günde de mucizeler peş peşe geldi. Peki, depremde enkaz altında ne kadar, kaç gün sağ kalınabilir? İşte uzman görüşleri ve enkaz altında kalma süreleri.

11:27 . 14/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Enkaz altında ne kadar kalınabilir?

Enkaz altında ne kadar kalınabilir?

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından günler geçti. Kahramanmaraş'ta 2 kişi, Adıyaman'da 1 kişi daha enkazdan kurtarıldı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları, yıkımın 9. gününde sürüyor.

Sütçü İmam Mahallesi Salman Zülkadiroğlu Bulvarı'nda yıkılan Pınar Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan çok sayıda arama kurtarma ekibi, geçen perşembe ısı taraması ve dinleme yaptı.

Muhammed Enes Yeninar ve ağabeyi Baki Yeninar enkazdan nasıl çıkarıldı?

Gölcük Tersanesi ile JAK timleri ve Ankara 3. Hava İstihkam Hava İnşaat Taburu o günden bu yana enkazda arama çalışması yürüttü. Binadan ses duyulması üzerine belirlenen noktada yaklaşık 5 metre tünel açıldı. Ekiplerin 2 kişiyle sesli temas kurmasının ardından JAK timindeki 2 arama köpeği çalışmalara katıldı.

Geceden bu yana sürdürülen yoğun çalışmalar hiç durmadan sabaha kadar devam etti. Gün aydınlanınca depremin 198. saatinde önce 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar'a, ardından da ağabeyi 21 yaşındaki Baki Yeninar'a ulaşıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri arama kurtarma ekipleri, Zonguldak maden işçileri, UMKE ve diğer ekipler, Cumhuriyet Mahallesi Abdul Musa Caddesi 25134 Sokak'taki 7 katlı Fırat Sitesi'nin enkazında 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin'e ulaştı. Ekipler, Çetin'i enkazdan 198 saat sonra kurtardı. Çetin, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Enkaz altında ne kadar hayatta kalınır?

Uzmanlara göre bir haftaya kadar enkaz altında hayatta kalmak mümkün. Ancak bu süre kişinin ciddi şekilde yaralanıp yaralanmadığına ve hava koşullarına bağlı olarak değişebilir.

Bir afetin ardından çoğu kurtarma ilk 24 saat içinde oluyor. Uzmanlara göre ondan sonra her geçen gün hayatta kalma şansı azalıyor.

Suya erişim ve nefes alabilmenin yanı sıra hava koşulları önemli faktörler arasında yer alıyor. Massachusetts General Hospital’da acil durum ve afet tıbbı uzmanı olan Dr. Jarone Lee, "Genellikle beşinci-yedinci günden sonra canlı birini bulmak nadir görülen bir durum. Ancak yedi günden sonra bile hayatta kalmayı başarmış olanlar da var. Ama bunlar ne yazık ki olağanüstü durumlar" diyor.

Haiti ve Nepal'deki depremlerden sonra kurtarma ekiplerinde görev alan Stanford Üniversitesi acil tıp profesörü Dr Paul Auerbach da, "Yaralanma ne kadar ciddiyse, hayatta kalma şansı o kadar az" diye konuştu.

Kaliforniya Üniversitesi, San Francisco'dan acil tıp uzmanı Dr. Christopher Colwell, "Gerçekten mucizevi bazı kurtarmalar yaptığımız ve insanların korkunç koşullar altında hayatta kaldığı birçok farklı senaryo oluyor" dedi. Ayrıca zihinsel durum da hayatta kalma şansını etkileyebilir. Chiampas, diğer hayatta kalanlarla veya kurtarma ekipleriyle hiçbir teması olmayan, cesetlerin yanında mahsur kalmış insanların umutlarını yitirebileceğini kaydetti.




#enkaz altında kalma süresi
#deprem
#deprem yıkılan bina enkazı
1 saat önce
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Depremde enkaz altında ne kadar, kaç gün sağ kalınabilir?
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