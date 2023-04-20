Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak Filyos'ta Karadeniz doğal gazını devreye alma töreninde herkesin merak ettiği müjdeyi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle: Sevgili Zonguldaklılar, enerji sektörünün değerli temsilcileri, gururumuz kıymetli madenciler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Filyos'ta ülkemizin iki bayramını kutlamak üzere bir aradayız. Birisi Ramazan bayramıdır. Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. İkinci bayramımız ülkemizin enerji bağımsızlığı yolundaki tarihi adımı olan Karadeniz Gazı'dır. Biliyorsunuz ilk adımını Sakarya'da Fatih gemimizin vurduğu ilk sondaj ile atmıştık. Ardından ilave sondajlarla bu rakam 405 milyar metreküpe yükseldi. Genişleyen çalışmalar sonunda rezervimiz 540 milyar metreküp oldu. Bir diğer saha Çaycuma 1 kuyusunda 58 milyar metreküp bulundu. Hepsiyle beraber toplamda 710 milyar metreküp oldu. Temmuz ayında sahadan kuyuya ilk doğal gaz akışının tesislerini tamamladık.

Erdoğan'ın yeni müjdeyi nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz gazını devreye alma töreninde müjdeleri açıkladı. Erdoğan, konutlarda doğal gazın 1 yıl ücretsiz olacağını söyleyerek, "Aylık 25 metreküp gaz kullanımı 1 yıl ücretsiz olacak." dedi. Erdoğan ayrıca konutlarda ısınma dahil doğal gaz tüketiminin 1 ay ücretsiz olacağını da duyurdu.

"Bedava doğal gazınız hayırlı olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dağalgaz müjdesine ilişkin olarak şunları söyledi: "Ülkemize 21 yılda yaptığımız her yatırımda insanımızın refahını artırmış olduk. Vatandaşlarımızı enflasyon karşısında asla yalnız bırakmadık. Doğal gazda indirim uyguladık. Hatırlarsanız Karadeniz Gazı'nın ilk keşfinde milletimize müjdeler olsun demiştik. Türkiye'nin imkanlarını her bir ferdin hayatına yansıyacak şekilde sözümüzü yerine getiriyoruz.

Doğal gaz faturasını düşürecek 2 müjdeyi paylaşmak istiyorum.1 müjdemiz vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküp olan doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Önümüzünde yaz olduğunu hesaba katarsak pek çok hanenin hiç doğal gaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Seçimlerden sonraki süreçte de vatandaşıma yansıması olumlu şekilde tecelli edecektir. Bedava doğal gazınız hayırlı olsun."

"Her türlü ambargo, yıldırmaya rağmen başardık"

Karadeniz gazının karaya ulaştırılma sürecinde sona gelindi. Devreye alma töreninde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkan satır başları: Türkiye’de yeni bir dönemi başlatacak olan Karadeniz gazını devreye alma törenine hoş geldiniz. Burada ülkenin kaderini değiştiren insanlarla bir aradayız. Her türlü haksızlığa göğüs geren ve sonunda vaad edilen zafere ulaşan insanlarla bir aradayız. Türkiye’nin enerji tarihinde yeni bir çağ açan binlerce kahraman bugün burada bizlerle birlikte. Bir ülkenin enerji bağımsızlığına giden ilk kıvılcımı ateşlediler. Karadeniz’de yabancı şirketlerle sondaj yapmıştık. Hiçbirinde neticeye varamadık. Türkiye’nin karar vermesi gerekiyordu. Ya bu şekilde devam edecektik, ya da kendi gemimizle, kendi insan kaynağımızla yola devam edecektik. Biz ikincisini seçtik. Önce arama, sondaj gemilerini filoya dahil ettik."