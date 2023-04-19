Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Nasip olursa 20 Nisan arife, doğalgazımızı çıkarıyoruz" müjdesiyle Türkiye çifte bayramı kutlamaya hazırlanıyor. Türkiye'nin yerli ve milli doğalgazı haftaya perşembe günü Türkiye Yüzyılı'na atıfla saat 20.23'te Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde düzenlenecek törenle karaya çıkarılacak. Mayıs ayı başı itibarıyla hanelere ulaşmaya başlayacak doğalgaz ile ilgili müjdeler ise törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak.

Başkan Erdoğan, dün Cuma namazı çıkışında "Nasip olursa 20 Nisan Arefe, doğalgazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün hesaplamalar buna göre, ondan sonra da bunun elimizdeki mevcut doğalgazla entegre edip adımlarımızı atmış olacağız" diyerek çalışmalarda gelinen son aşamayı değerlendirdi.

Erdoğan yeni müjdeyi ne zaman açıklayacak?

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı Melih Han Bilgin, kamuoyunun beklediği müjdelerin ise 20 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacağını ifade etmiş, "Değişik alternatifler üzerinde çalışıldı" demişti.

Karadeniz'deki doğal gaz çalışmaları hatırlatılarak, "Bunun özellikle gaz fiyatları üzerinden vatandaşa nasıl yansıyacağı gibi bir müjdeniz olacak mı?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi 20 Nisan'da açıklayacağını bildirdi.

Kuyulardaki vanalar açıldı

Erdoğan, Karadeniz gazının ilk fazının Filyos'ta devreye alınacağını, Sakarya Gaz Sahası'nın, keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olduğunu anlattı.

Kuyulardaki vanalar açılarak, deniz altındaki ana iletim hattına 16 Nisan'da gaz verilmeye başlandığını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu sahadaki üretimi üç yıl içinde 40 milyon metreküpe kadar çıkaracağız. İkinci faz bitince tüm konutların gaz ihtiyacını karşılayabilecek seviyeye ulaşacağız ve burada inşallah bir yandan da yeni keşifler için hazırlıklar yapıyoruz. Orta Karadeniz'de sismik çalışmalar tamamlandı. Değerlendirme aşamasına geçildi. Doğu Karadeniz'de sismik çalışmalar sürüyor.

Sismik çalışmaların ardından da sondaj çalışmaları başlayacak. Batı Karadeniz'deki keşif bölgenin potansiyelinin yüksek olduğunu gösteriyor. İnşallah hem kendi gazımızı üretecek hem de diğer ülkelere gaz satacak bir seviyeye geleceğimiz günleri de göreceğiz."

Karadeniz gazı ne zaman kullanılmaya başlanacak?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise yaptığı açıklamadı “20 Nisan'da Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle gazı bu tesise getireceğiz ve bazı kontroller yapacağız. Mayıs ayı itibariyle de ocaklarda kullanılmaya başlanacak. BOTAŞ üzerinden dağıtılacak.

Maliyet kontrolleri yapıyoruz. Doğalgazın üretim maliyeti ithala göre daha iyi olacak. Cumhurbaşkanımız 20 Nisan'da vatandaşlarımızın büyük bir kısmını memnun edecek müjdeler paylaşacak. Gündemi değiştiren bir müjde olur. Hem milletimiz hem de devletimiz kazanacak." dedi.



