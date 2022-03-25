Özgün Erdoğandan asgari ücret açıklaması Asgari ücrete 2inci zam yapılacak mı?
ÖZGÜN HABERLER

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Asgari ücrete 2'inci zam yapılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi dönüşü önemli açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda ekonomi başlığı altında, asgari ücrete 2'inci zam da bulunuyor. Erdoğan, asgari ücret zammı hakkında gerektiğinde böyle bir şeyi esirgemeyiz ifadelerini kullandı. İşte Erdoğan'ın 2'inci asgari ücret zammı hakkındaki açıklaması.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdoğandan asgari ücret açıklaması: Asgari ücrete 2inci zam yapılacak mı?
Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi dönüşü uçta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, ziyaret dönüşünde uçakta gazetecilerle yaptığı söyleşide gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.

ERDOĞAN'DAN İKİNCİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra “Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir” dediniz. Geçtiğimiz günlerde masada işçi adına pazarlıkları yürüten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da biz bir davet gelirse zevkle o masaya otururuz dedi. Bir gündem var mı, yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? Bir de emekliler için bayram ikramiyesi ödeniyor, onların da bir zam beklentisi var, emeklilere de bir müjdeniz olacak mı?

''YIL ORTASINDA BAKILIR, GEREKİRSE İŞÇİMİZDEN ESİRGEMEYİZ''

Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır.

MEVCUTTA ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet heyetlerinin oy birliğiyle asgari ücret brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş oldu.

Asgari ücrette gelir ve damga vergisi kalktı. 2022 yılında artık asgari ücret vergi dışında tutulduğundan, ücretler üzerinden herhangi bir vergi alınmayacağından; asgari ücretli çalışana AGİ de ödenmiyor.

Beş yıl sonra ilk sefer

Beş yıl sonra ilk sefer

​114 yolcusu ile Tokat'a iniş yaptı.
Tümü Rusyada tutuluyor

Tümü Rusya'da tutuluyor

140 milyar dolarlık altının nerede olduğu belli oldu.
Erdoğandan NATO dönüşü önemli mesajlar

​Türkiye'nin enerji hedefi, arabuluculuk konusu, S-400 iddiaları, yaptırımlar...

Çocuğunun vücuduna şırıngayla çamaşır suyu enjekte etti.

Hoşgörünün adı: Karatay

Hoşgörünün adı: Karatay

Belediyemiz şeffaf ve borçsuz bir belediye olarak yoluna devam ediyor

150 bin TL'ye ev

150 bin TL'ye ev

​'Hayatın tadını çıkarmak isteyenler alıyor'
'Bir özür bile dilemediler'

'Bir özür bile dilemediler'

Yedi ay sonra aynı duvarı yine deldiler.

​İstanbul'dan sonra bu kez de İzmir'de ağaç katliamı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.