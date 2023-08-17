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Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit eden yakalandı mı?

MİT'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit edip iş insanlarını ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan şahsı yakalattığı kaydedildi.

13:40 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit eden dolandırıcı gözaltında

Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit eden dolandırıcı gözaltında

MİT, dolandırıcının; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini yapay zekâ uygulamalarıyla taklit etmeye çalıştığını ve yabancı uyruklu şahıslar üzerine aldığı 10’dan fazla farklı GSM hattı üzerinden iş insanlarını aradığını ortaya çıkardı. Yapılan takip neticesinde dolandırıcının kimliği ve konumu tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini kullanarak Dolandırıcılık yapmaya çalışan kişi MİT’in SİBER güvenlikle ilgili birimlerinin hassas çalışmaları sayesinde kısa süre içinde yakalanarak, emniyet birimlerine teslim edildi.

Emniyet'ten vatandaşlara uyarı

Siber suçlar kapsamında bu tür girişimlere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan yetkililer isim, ses ve kimlik sahtekarlığına karşı tedbirlerin mütemadiyen artırılmaya devam edeceğini ifade etti.

Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit eden kim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini yapay zekâ uygulamalarıyla taklit etmeye çalışan kişinin kimliği henüz açıklanmadı.

#MİT
#operasyon
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#yapay zeka
1 saat önce
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