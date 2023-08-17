Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavir Albay Zeki Aktürk, terörü kaynağında yok etme stratejisi ile son bir haftada 67 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristlerin kendilerini bekleyen sondan kaçamayacaklarını belirten Aktürk, “Suriye’deki harekat bölgelerinde bu yılın başından itibaren harekât bölgelerimize terör örgütü tarafından 5’i son bir haftada olmak üzere 91 taciz ve saldırı gerçekleştirildi." dedi.