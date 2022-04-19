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Özgün Eren Abluka 2 Operasyonu nedir? Hakkaride başlatılan Eren Abluka-2 Operasyonunda son durum
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Eren Abluka 2 Operasyonu nedir? Hakkari'de başlatılan Eren Abluka-2 Operasyonu'nda son durum!

İçişleri Bakanlığı Hakkari’de 654 personelin katılımıyla Eren Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar Operasyonu başlatıldığını duyurdu. Terörle mücadele çalışmaları kapsamında yurt içinde ve yurt dışında operasyonlar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda başlatılan Eren Abluka-2 operasyonu ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Doğu ve Kuzey Doğu'da başlatılan Eren Abluka 2 operasyonu nedir? Eren Abluka 2 operasyonu ile ilgili son gelişmeler neler? İşte son durum...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eren Abluka 2 operasyonu nedir, nerede başlatıldı? Eren Abluke 2 operasyonu ile ilgili son gelişmeler!
Eren Abluka 2 Operasyonu

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da başlatılan operasyonun ardından bugün Hakkari'de PKK'ya yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. İçişleri Bakanlığı'nca Hakkari’de 654 personelin katılımıyla Eren Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar Operasyonu duyurdu. Eren Abluka 2 operasyonu ile ilgili son gelişmeler haberimizde.

EREN ABLUKA 2 OPERASYONU NEDİR?

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari ilinde “EREN ABLUKA-2 (HAKKARİ-KAVAKLI) ŞEHİT UZM.J.ÇVŞ. MEHMET BAYAR Operasyonu başlatıldı.

EREN ABLUKA 2 OPERASYONU'NDA SON DURUM

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 654 personel 42 operasyonel tim görev alıyor. İHA'lar bölgede görevini sürdürüyor.

Pençe-Kilit operasyonu nedir? Pençe-Kilit operasyonunun bütün detayları
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Pençe-Kilit operasyonu nedir? Pençe-Kilit operasyonunun bütün detayları

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması ve bahar hazırlığını engellemeye yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor.

MSB: Pençe Kilit operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26’ya yükseldi
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MSB: Pençe Kilit operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26’ya yükseldi

MHP LİDERİ BAHÇELİ'NİN PKK OPERASYONLARI AÇIKLAMASI

  • Pençe-Kilit Harekatı milletimizi heyecanlandırmıştır. Bu harekatı destekliyoruz. Terörist hedefler havadan ateş altına alınmıştır. Türk milletinin kuvvetli pençesi hainlerin kafasını koparacaktır. Bordo bereliler, komandolar teröristlerin inlerine girmiştir. Operasyon bölgesinde şehit düşen Üstteğmen Ömer Delibaş'a Allah'tan rahmet diliyorum.
  • PKK/KCK terör örgütü adına ekonomik yapılanma içinde bulunan, para aktaran terörist yakınlarının sözde maaşa bağlanması hakkında 91 kişi hakkındaki hukuki süreç ve adli tasarruf çok yerinde bir gelişmedir. Terör ile güvenlik arasında üçüncü bir seçenek yoktur. Terörün kökü kazanacaktır.

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