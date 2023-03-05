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Ersan Şen'in hayatı, biyografisi

Ersan Şen, katıldığı bir canlı yayında İYİ Parti'den kendisine cumhurbaşkanı adaylığı teklifi gelmesi durumunda aday olabileceğini söyledi. Şen, bunun üzerine, İYİ Parti lideri Akşener'in kendisini aradığını ve hafta içinde bir görüşme yapabileceklerini açıkladı. Peki Ersan Şen kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte Ersan Şen'in hayatı, biyografisi hakkında tüm merak edilenler.

10:16 . 5/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ersan Şen kimdir?

Ersan Şen kimdir?

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Ersan Şen'in İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştüğünü ve Akşener ile Şen'in istişare amacıyla bir araya geleceğini duyurdu. Zorlu, açıklamasında şunları kaydetti: "Bir TV yayını sırasında Sn. Ersan Şen'in partimiz hakkında ortaya koyduğu kıymetli değerlendirmeler sebebiyle Genel Başkanımız kendisini arayarak teşekkür etmiş ve istişare amacıyla görüşmeye davet etmiştir"

Avukat Ersan Şen

İYİ Parti lideri Akşener'in görüşme daveti yaptığı Ersan Şen'in özgeçmişi ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Ersan Şen kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte Ersan Şen'in hayatı, biyografisi hakkında tüm merak edilenler...

Ersan Şen hayatı

Ersan Şen kimdir?

1966 yılında Nevşehir'de dünyaya gelen Ersan Şen'in, lise eğitimi için İstanbul'a gelene kadar çocukluğu ve gençliği Nevşehir, Avanos, Çalış Kasabası'nda geçti.

Ersan Şen, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nden 1983 yılında mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1987 yılında üniversite mezuniyetinin ardından, İstanbul Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başlayan Şen, yüksek lisansını 1989 yılında Marmara Üniversitesi'nde yaptı.

Ersan Şen

1994 yılında aynı üniversitede doktorasını yapan Şen, 1998 yılında da doçent oIdu. 2004 yılından bu yana profesör olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatlık yapan Ersan Şen, akademik yaşamını İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde sürdürmektedir.

Ersan Şen hangi görevlerde bulundu, ne iş yaptı?

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı ve Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini de yürüten Şen, İstanbul Üniversitesi Senato Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi olarak da idari görevde bulunmuştur. Ceza Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukuku alanında akademik kariyere sahip olan Şen'in, bu alanlarda yazılmış birçok kitap, makale ve çevirisi mevcuttur. Aynı zamanda Türk Ceza Hukuku Derneği üyesidir.


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1 saat önce
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Ersan Şen'in hayatı, biyografisi
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