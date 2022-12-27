Erzincan depremi kaç şiddetinde, ne zaman oldu?

Erzincan’da yıllar önce yaşanan büyük deprem geçen yıllara rağmen hala unutulmamış ve büyük yaralar bırakmıştır. İşte Erzincan depremi ile ilgili merak ettikleriniz.

ERZİNCAN DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE, NE ZAMAN OLDU?

Erzincan depremi 27 Aralık 1939’da meydana geldi. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı deprem 7.9 büyüklüğünde meydana geldi ve 52 saniye sürmüştür.

13 Mart 1992 tarihinde Erzincan 6.8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşadı.

ERZİNCAN DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

27 Aralık 1939'da yaşanan depremde toplam 32.962kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 100.000 kişi de yaralanmıştır. Oluşan deprem neticesinde 116.720 bina yıkılmıştır.

13 Mart 1992’de gerçekleşen 6.8 büyüklüğündeki depremde de 653 kişi öldü, 8057 bina hasar gördü veya yıkıldı.

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ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANI BEKİR AKSUN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Deprem Şehitliği Anıtı önünde, binlerce kişinin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan 83 yıl önceki depremin Erzincan'a komşu illerde de hasar oluşturduğunu anımsattı.

Depremde yaşamını yitiren yaklaşık 33 bin kişinin hiçbir zaman unutulmadığını anlatan Aksun, kentin daha sonra 1992'de büyük bir deprem daha yaşadığını belirtti.

Aksun, deprem riski altındaki kentin yaşanan büyük sarsıntılardan sonra farklı bir bölgeye taşındığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"1939 depremi yaşandığı dönemde şehir şimdiki Terzibaba Türbe ve Mezarlığı ile Piri Sami Hazretleri Türbe ve Mezarlığı alanındaydı. Zeminde böyle bir çökme olunca 'Karşı dağın eteğine mi taşıyalım buraya' mı diye çeşitli tartışmalar yapılmış. En sonunda yukarıya taşınmasına karar verilmiş. Bugün tren garının üst tarafına doğru şehri taşımak zorunda kalınmış. Deprem şehrin merkezini değiştirmiş."

1992 depreminden sonra ise şehrin yüzde 45'inin yenilendiğini, geri kalanında ise büyük çoğunluğu depreme dayanıklı eski yapılar bulunduğunu aktaran Aksun, "Ancak Erzincan'ımızın pilot bölge seçilip eski yapısının yenilenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza rapor sunduk. İnşallah sonuçlanırsa Erzincan'ımız 1992 depremi sonrası yüzde 100'ü yenilenmiş olacaktır. Allah böyle acılar bir daha yaşatmasın, inşallah deprem gibi bir felaketi uğratmasın." dedi.

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BİZ DE AĞLAYA AĞLAYA ÖLDÜK

Deprem sırasında 12 yaşında olan 95 yaşındaki Sıdıka Aksu, aradan geçen yıllara rağmen çocukluğunda yaşadığı felaketi unutamadığını söyledi.

O dönem, kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Üzümlü ilçesinde oturduklarını ifade eden Aksu, "Deprem olduğunda evdeydik yatıyorduk. Babam kardeşimi kaldırdı bahçeye çıktık. Evin duvarları yıkılmıştı." diye konuştu.

Deprem günü ve sonrasında yaşadıklarını anlatan Aksu, şöyle devam etti:

"Bir kardeşim ve diğer kardeşimin iki çocuğu depremde öldü. Zaten kardeşim ve çocukları farklı bir köyde düğüne gittikleri için orada kaldılar. Ölü ve yaralıları atlarla Karasu Nehrinden geçirerek buraya getirdiler. Kardeşimin ölen kızının saçları sudan geçerken buz tutmuş vaziyette geldi. Ölüleri çadırların içine dizdik bir gün sonra defnedildi. Biz de ağlaya ağlaya öldük."

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Depremden sonra çok kar yağdığını ve zorluklar çektiklerini dile getiren Aksu, "Her yer dümdüz oldu. Hiç kimse kalmadı. Kar yağdı hava çok soğuktu, kimse bir şey bulamıyordu. Kar yağışına dayanamayan çadırımız yırtıldı. Şimdi çadır ve yiyecek gibi her şey veriliyor." ifadesini kullandı.