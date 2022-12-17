İstanbul’da yakın tarihte yaşanan depremler

Yerin yüzey tabakalarının hareket etmesi sonucu oluşan depremler ülkemizde kimi zaman yıkıcı olmuş ve birçok can kaybına sebebiyet vermiştir. Deprem riski taşıyan illerden biri olan İstanbul'da yakın tarihte olmuş depremleri haberimizde bulabilirsiniz.

İSTANBUL'DA YAKIN TARİHTE YAŞANAN DEPREMLER

Son dönemlerde İstanbul'da meydana gelen bazı önemli depremler şunlardır:

> 1999 İstanbul depremi: Bu deprem, İstanbul ve çevresinde yoğun nüfusun yaşadığı Marmara Bölgesi'nde meydana geldi ve şiddeti 7,4 büyüklüğünde oldu. Bu depremde 17 bin kişi hayatını kaybetti ve binlerce yapı hasar gördü. Bu deprem, İstanbul'da meydana gelen en büyük depremlerden biri olmuştur.

> 2012 İstanbul depremi: Bu deprem, İstanbul'un Avrupa yakasında meydana geldi ve şiddeti 5,7 büyüklüğünde oldu. Bu depremde hiçbir kişi hayatını kaybetmedi ancak bazı yapılar hasar gördü.

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> 2020 İstanbul depremi: Bu deprem, İstanbul'un Marmara Denizi kıyısında meydana geldi ve şiddeti 5,8 büyüklüğünde oldu. Bu depremde hiçbir kişi hayatını kaybetmedi ancak bazı yapılar hasar gördü.

> 2021 İstanbul depremi: Bu deprem, İstanbul'un Marmara Denizi kıyısında meydana geldi ve şiddeti 5,1 büyüklüğünde oldu. Bu depremde hiçbir kişi hayatını kaybetmedi ancak bazı yapılar hasar gördü.