Erzincan seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 2 milletvekili çıkarabilen Erzincan ilinin 2 milletvekili de AK Parti kazandı. Bu seçime katılım %90,05 oranlarında gerçekleşmişti. Erzincan 2018 seçim sonucu ne? Erzincan önceki Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi parti kazandı? Erzincan AK PARTİ, CHP, MHP, İYİ Parti seçim sonucu, partilerin oy oranları.

AK PARTİ ERZİNCAN MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

1 SÜLEYMAN KARAMAN

2 MEHMET CAVİT ŞİRECİ

CHP ERZİNCAN MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

1 MUSTAFA SARIGÜL

2 UFUK AKTAŞ (İYİ Parti adayı)

MHP ERZİNCAN MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

1 CEMİL YAVUZ AKSU

2 AZİZ GÜN

2023 seçimleri Erzincan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Erzincan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Erzincan milletvekilleri burada yer alacaktır.

2018 Erzincan Cumhurbaşkanı seçim sonuçları

2018 Erzincan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 60,6’sını alırken, Erzincan Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 31,5’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 5,5’ini, Selahattin Demirtaş oyların yüzde 1,3’ünü, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1’ini, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,1’ini aldı.

2018 Erzincan milletvekili genel seçim sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları

Erzincan Cumhur İttifakı oy oranı % 63,4 olurken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Erzincan oy oranı yüzde 30,8’ini aldı.

2018 seçimi: Erzincan’da kazanan milletvekilleri isim listesi

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, 27. dönem Erzincan milletvekilleri şunlardır:

Süleyman Karaman (AK Parti)

Burhan Çakır (AK Parti)

2018 Erzincan’da hangi parti ne kadar oy aldı?

Erzincan 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

AK Parti % 44,8

CHP % 25,5

MHP % 18,6

HDP % 5,6

İYİ Parti % 4,2

2019 Erzincan yerel seçim sonuçları

MHP Erzincan Belediye başkan adayı Bekir Aksun oyların % 42,36’sını alırken, AK Parti adayı Cemalettin Başsoy ise oyların % 33’ünü aldı.

Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli (24 Haziran 2018)

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli (24 Haziran 2018)