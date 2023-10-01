Erzurumspor FK 1-0 Boluspor Maç Özeti
Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig 7. haftasında evinde Boluspor ile karşı karşıya geldi. Maç ev sahibi Erzurumspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golü Eren Tozlu’dan geldi. Erzurumspor FK - Boluspor maç özeti ve Trendyol 1. Lig 7. hafta maç sonuçları haberimizde.
ERZURUMSPOR FK - BOLUSPOR MAÇ ÖZETİ
ERZURUMSPOR FK - BOLUSPOR MAÇ ÖZETİ
ERZURUMSPOR FK - BOLUSPOR MAÇ SONUCU
ERZURUMSPOR FK - BOLUSPOR MAÇ SONUCU
TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG 7. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
TRENDYOL 1. LİG 7. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
#Erzurumspor FK
#Boluspor
#Trendyol 1. Lig
1 saat önce