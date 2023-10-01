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Erzurumspor FK evinde Boluspor'u tek golle geçti: 1-0 | ÖZET

Trendyol 1. Lig 7. haftasında Erzurumspor evinde Boluspor’u konuk etti. Eren Tozlu’nun 56. dakikada attığı golle Erzurumspor maçtan 1-0 galip ayrıldı. Erzurumspor ligde 2. galibiyetini alarak 9 puanla 9. sırada yer aldı. Boluspor ise 3. mağlubiyetini alarak 6 puanla 13. sırada yer aldı. Erzurumspor FK - Boluspor maç özeti ve Trendyol 1. Lig puan durumu haberimizde.

16:07 . 1/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Erzurumspor FK 1-0 Boluspor Maç Özeti

Erzurumspor FK 1-0 Boluspor Maç Özeti

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig 7. haftasında evinde Boluspor ile karşı karşıya geldi. Maç ev sahibi Erzurumspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golü Eren Tozlu’dan geldi. Erzurumspor FK - Boluspor maç özeti ve Trendyol 1. Lig 7. hafta maç sonuçları haberimizde.

ERZURUMSPOR FK - BOLUSPOR MAÇ ÖZETİ

Erzurumspor FK - Boluspor maç özetini izlemek için

ERZURUMSPOR FK - BOLUSPOR MAÇ SONUCU

TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 7. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI






#Erzurumspor FK
#Boluspor
#Trendyol 1. Lig
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