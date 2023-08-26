Manisa Futbol Kulübü’nde Yalçın Koşukavak’tan boşalan teknik direktörlük görevine Osman Zeki Korkmaz getirildi. En son İstanbulspor’u çalıştıran ve takımın Süper Lig’e çıkmasına katkı sağlayan Korkmaz için bugün Fikri Bayrıl Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi. İmza törenine Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, Başkan Vekili Engin Anlı, Genel Koordinatör Hüseyin Hasacar, Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan ve basın mensupları katıldı. İşte detaylar.