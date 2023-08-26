Erzurumspor FK 1-2 Manisa FK Maç Özeti
Erzurumspor, Trendyol 1. Lig 3. haftasında evinde Manisa FK’yı ağırladı. Maç Manisa’nın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Manisa’da galibiyet goller Oğuz Gürbulak ve Burak Altıparmak’tan geldi. Erzurumspor FK - Manisa FK maç özeti haberimizde.
ERZURUMSPOR FK - MANİSA FK MAÇ ÖZETİ
ERZURUMSPOR FK - MANİSA FK MAÇ ÖZETİ
ERZURUMSPOR FK - MANİSA FK MAÇ SONUCU
ERZURUMSPOR FK - MANİSA FK MAÇ SONUCU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG 3. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL 1. LİG 3. HAFTA FİKSTÜRÜ
#Erzurumspor FK
#Manisa FK
#Trendyol 1. Lig
30 dakika önce