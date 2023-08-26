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Manisa FK namağlup devam: Erzurumspor FK 1-2 Manisa FK (ÖZET)

Trendyol 1. Lig 3. hafta açılış maçında Erzurumspor FK evinde Manisa FK’yı ağırladı. Manisa FK zorlu deplasmandan 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Goller dakika 15’ Oğuz Gürbulak, 51’ Yakup Kırtay ve 64’ Burak Altıparmak’tan geldi. Manisa FK bu sonuçla beraber 2. galibiyetini alarak 7 puanla liderliğe oturdu. Erzurumspor FK - Manisa FK maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:05 . 26/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Erzurumspor FK 1-2 Manisa FK Maç Özeti

Erzurumspor FK 1-2 Manisa FK Maç Özeti

Erzurumspor, Trendyol 1. Lig 3. haftasında evinde Manisa FK’yı ağırladı. Maç Manisa’nın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Manisa’da galibiyet goller Oğuz Gürbulak ve Burak Altıparmak’tan geldi. Erzurumspor FK - Manisa FK maç özeti haberimizde.

ERZURUMSPOR FK - MANİSA FK MAÇ ÖZETİ

Erzurumspor FK - Manisa FK maç özetini izlemek için

ERZURUMSPOR FK - MANİSA FK MAÇ SONUCU

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 3. HAFTA FİKSTÜRÜ



#Erzurumspor FK
#Manisa FK
#Trendyol 1. Lig
30 dakika önce
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Manisa FK namağlup devam: Erzurumspor FK 1-2 Manisa FK (ÖZET)