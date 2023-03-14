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Esenler TOKİ kura çekilişi tarihi belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ İstanbul kura çekilişi tarihlerini duyurdu. Esenler TOKİ kura tarihi de netleşti. İstanbul Esenler TOKİ kura çekilişi ne zaman? İlk Evim Avrupa Yakası Esenler kuraları ne zaman çekilecek? İşte ayrıntılı bilgiler...

12:01 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Esenler TOKİ kura çekilişi

Esenler TOKİ kura çekilişi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, İstanbul'un Avrupa Yakası'da inşa edilecek 28 bin 3440 konut için kura çekilişleri kamuoyuna duyuruldu.

İSTANBUL ESENLER TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Esenler'de kura çekilişi 1 Nisan Cumartesi - 19 Nisan Çarşamba tarihleri arasında yapılacak.

İSTANBUL DİĞER İLÇELERİN KURA TARİHLERİ

İstanbul'da yapılacak 50 bin sosyal konut kura çekim tarihleri belli oldu. İstanbul Tuzla 16-29 Mart'ta, Silivri Selimpaşa ve Çatalca 30 Mart'ta, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler 1-9 Nisan'da kura çekimleri yapılacak ve 250 bin sosyal konut kura çekimleri İstanbul ile son bulacak. Kura çekimleri noter huzurunda ve canlı yayınlanacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları, kura çekiminin ardından ilan edilecek. TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.

TOKİ 2+1 TAKSİT FİYATLARI

2+1 konutun başlangıç fiyatı 608 bin TL. 2+1 evlere toplamda 240 ay (20 yıl) vade yapılacak. Taksitlendirme ise ilk etapta (şu anki enflasyon ile) 2 bin 533 liradan başlayacak.

TOKİ 3+1 TAKSİT FİYATLARI

TOKİ'nin 3+1 konutunda ise başlangıç fiyatı 850 bin TL. 3+1 evlerde de vade sayısı 240 ay olacak. Bu kaspamda taksitlendirme (şu anki enflasyon ile) 3 bin 541 liradan başlayacak.



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#toki istanbul
1 saat önce
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Esenler TOKİ kura çekilişi tarihi belli oldu
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