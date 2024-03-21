Esenyurt

, 31 Mart seçimleri nedeniyle bir hayli merak konusu. İstanbul’un en kalabalık nüfusuna sahip ilçelerinden biri olan Esenyurt’ta belediyeyi kim kazandı, Esenyurt belediye başkanı kim oldu? Esenyurt hangi partide? soruları 642.455 seçmenin olduğu ilçe sakinleri tarafından