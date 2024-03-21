ESENYURT BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
ESENYURT’TA HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI?
2019 yerel seçim sonuçlarına göre Esenyurt'ta partilerin aldıkları oy oranları şöyle:
CHP %51,6
AK Parti %45,9
SP %1
BBP %0,6
DSP %0,3
ESENYURT YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte 2024 Esenyurt seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları ile 2024 yerel seçiminde Esenyurt belediyesini kim kazandı? sorusun cevabı netlik kazanmış olacak.
ESENYURT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ
- Hamit Öncü AK Parti
- Ahmet Özer CHP
- Muharrem Yıldız İYİ Parti
- Mehmet Faruk Ertekin SP
- İpek Süt DSP
YEREL SEÇİM 2024 İSTANBUL İLÇE SONUÇLARI YENİŞAFAK SEÇİM SAYFASI ÜZERİNDEN ANLIK ÖĞRENİLECEK
Vatandaşlar, İstanbul seçim sonuçları 2024 ne oldu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kim, hangi aday kazandı? soruların cevabı YKS’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Yenişafak seçim sayfamızdan anlık olarak öğrenmiş olacak.