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Esenyurt yerel seçim sonuçları: Esenyurt Belediyesi'ni kim kazandı?

Yerel seçim sonuçlarında İstanbul Esenyurt Belediyesini hangi parti kazandı ve Esenyurt Belediye başkanı kim oldu? sorusu bu ilçede oturanlarca merak konusu. 642.455 seçmen sayısının olduğu Esenyurt yerel seçim sonuçları, Esenyurt belediyesini kim kazandı? 31 Mart 2024 yerel seçimleri nedeniyle araştırılıyor. İşte Esenyurt yerel seçim sonuçları haberi.

17:14 - 21/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:37 - 21/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Esenyurt yerel seçim sonuçları
Esenyurt yerel seçim sonuçları
Esenyurt
, 31 Mart seçimleri nedeniyle bir hayli merak konusu. İstanbul’un en kalabalık nüfusuna sahip ilçelerinden biri olan Esenyurt’ta belediyeyi kim kazandı, Esenyurt belediye başkanı kim oldu? Esenyurt hangi partide? soruları 642.455 seçmenin olduğu ilçe sakinleri tarafından
nedeniyle sorgulanmakta. İşte İstanbul Esenyurt yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

ESENYURT BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

na göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde CHP’nin adayı Kemal Deniz Bozkurt 227.146 oy, %51,6 oy oranı ile Esenyurt belediye başkanı seçilmişti.

ESENYURT’TA HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI?

2019 yerel seçim sonuçlarına göre Esenyurt'ta partilerin aldıkları oy oranları şöyle:

CHP %51,6

AK Parti %45,9

SP %1

BBP %0,6

DSP %0,3

ESENYURT YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte 2024 Esenyurt seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları ile 2024 yerel seçiminde Esenyurt belediyesini kim kazandı? sorusun cevabı netlik kazanmış olacak.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  1. Hamit Öncü AK Parti
  2. Ahmet Özer CHP
  3. Muharrem Yıldız İYİ Parti
  4. Mehmet Faruk Ertekin SP
  5. İpek Süt DSP

YEREL SEÇİM 2024 İSTANBUL İLÇE SONUÇLARI YENİŞAFAK SEÇİM SAYFASI ÜZERİNDEN ANLIK ÖĞRENİLECEK

Vatandaşlar, İstanbul seçim sonuçları 2024 ne oldu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kim, hangi aday kazandı? soruların cevabı YKS’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Yenişafak seçim sayfamızdan anlık olarak öğrenmiş olacak.

Yeniden Refah Partisi’nin kazandığı belediyeler | 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları
Yeniden Refah Partisi’nin kazandığı belediyeler | 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları

Yerel seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak. 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanacak. Seçim sonuçları, YSK tarafından seçim yasaklarının kaldırılması sonra açıklanmaya başlanacak. Yeniden Refah Partisi ülke genelinde kendi adayları ile belediye seçimlerine giriyor. Milletvekili seçiminde sürpriz oy oranı ile sandıktan çıkan YRP, yerel seçim sonuçları 2024 ile ne kadar, kaç belediye kazanacağı merak konusu. Vatandaşlar seçim 2024 sonuçları açıklanır açıklanmaz, Yeniden Refah Partisi’nin kazandığı belediyeler hangileri, YRP 31 Mart seçimlerinde hangi belediyeleri kazandı? Erbakan’ın partisi büyükşehir belediyesi kazandı mı, Yeniden Refah'ın kazandığı il, ilçe belediye hangisi? gibi soruların cevabını arayacak.

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#esenyurt seçim sonuçları 2024
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