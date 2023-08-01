Gece saatlerinde Murat Ö., Azat Ö., Tarık Ö., Servet Ö. isimli 4 silahlı saldırgan, bir tekel bayini basıp Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ı önce darbedip sonra vurarak öldürmüş, Yusuf Erzen'i de ağır yaralamıştı.

Esenyurt tekel bayi saldırganlarının hepsi yakalandı mı?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden, tekel baskınında 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olaya ilişkin şüphelilerin tamamının yakalandığını bildirdi. Yerlikaya zanlıların emniyete getirilirken ki görüntülerini de paylaştı. Görüntülerde tetikçinin tanınmamak için saçlarını kazıtması dikkat çekti.

Esenyurt tekel bayi saldırgan ilk ifadesinde ne dedi?

Cinayeti işleyen T.Ö'nün ilk ifadesi ortaya çıktı. Katil ilk ifadesinde, "İki aile arasında demir ticareti vardı. 625 bin TL ödendi ancak geri kalan 625 bin TL'nin ödenmesi sırasında sorunlar çıktı. Ben de avukatımla icraya verdim. Babası bu olay sonrası Whatsapp'ta bize yönelik hakaret içeren bir paylaşım yaptı. Bu durum aile tarafından da görüldü. Bizi küçük düşürdü. Niyetim konuşmaktı, amacım cinayet işlemek değildi. Darp ettiğim kişi silah çekince silahla karşılık verdim" dedi.

Ağabeyleri Tarık Ö.’den önce yakalanan Murat Ö. “Türkcan Erzen’in bize 700 bin lira borcu vardı. Onun için gitmiştik, bir anda olay kontrolden çıktı” derken Servet Ö.’nün ise kardeşi Murat Ö. ile benzer ifadeyi verdiği ancak alacakları olarak ileri sürdükleri paranın miktarını 500 bin lira olarak belirttiği öğrenildi.

3 kardeşin yapılan sabıka kaydı sorgulamasında ise 42 yaşındaki Tarık Ö.'nün 1, 39 yaşındaki Murat Ö.'nün 3, 37 yaşındaki Servet Ö.'nün ise 9 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.

Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayın şüphelilerinden (T.Ö.) ve (A.Ö.) de yakalandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö.’den sonra T.Ö. ve A.Ö de yakalandı. Olayla ilgili şüphelilerin tamamı… pic.twitter.com/Oln9iAWe12 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 31, 2023

Esenyurt’ta tekel bayisinde yaşanan vahşetin tüm detayları

Esenyurt’ta tekel bayisinde yaşanan vahşete tepkiler çığ gibi. Kan donduran olayla ilgili detaylar da ortaya çıkıyor. İddiaya göre Erzen Ailesi’nin en büyük oğlu Mehmet Erzen 1.5 ay önce Ö. Ailesi’nin bir akrabasıyla 600 bin TL’lik borç yüzünden tartıştı. Mehmet Erzen, alacaklı olduğu kişiyi bacağından vurdu. Mehmet Erzen tutuklanırken Erzen Ailesi, husumetin sona ermesi için Ö. Ailesi’ne 1 milyon 500 bin lira “kan parası” ödemeyi kabul etti. Ancak paranın bir kısmı ödenmedi. Ö. Ailesi, kalan alacağı için icra takibi başlattı.

Erzen Ailesi’nin babası Cantürk Erzen, önceki gün WhatsApp’taki durum kısmında, icra takibi nedeniyle küfürlü bir paylaşımda bulundu ve Ö. Ailesi’ne yönelik “Sıkıyorsa gelip kendiniz alın” diye yazdı. Bunun üzerine Tarık Ö., önceki gün saat 00.15 sıralarında oğlu Azat Ö., yeğeni Servet Ö. ve ağabeyi Murat Ö. (Samet olarak da biliniyor) ile birlikte lüks bir ciple Erzenler’e ait tekel bayisine geldi. Bu sırada tekel bayisinde Cantürk Erzen’in oğulları Yunus Emre Erzen (24), Yusuf Erzen (21) ve arkadaşları Batuhan Bayındır (20) bulunuyordu. Tezgahın arkasına geçen belinde silah bulunan Murat Ö., elini Yunus Emre Erzen’in omzuna koyarak “Babanı çağır konuşalım” dedi.

Yanlarına gelen silahlı Tarık Ö. de “Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım” diye Yunus Emre Erzen’e bağırdı. Yaşanan tartışma ve boğuşma sırasında Murat Ö., tezgahtan aldığı içki şişesiyle Yunus Emre Erzen’in başına vurdu. Bunun üzerine Yunus Emre Erzen çekmeceden aldığı tabancayla Murat Ö.’in ayaklarına doğru ateş etti. Bu sırada Azat Ö. ise Yunus Emre Erzen’in üstüne doğru hamle yaptı. Silah sesi üzerine Tarık Ö. de silahını çekerek Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır’ı vurdu. Vurulan gençler yere yığılırken, saldırganlar tekel bayisinden çıkarken de dükkanın içine doğru ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



