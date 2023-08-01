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Esenyurt'ta tekel bayisi cinayetinde son dakika gelişmesi: Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Son Dakika: Esenyurt'ta tekel bayisi vahşetinde yeni gelişme yaşandı. Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir tekel bayisinde 28 Temmuz'da meydana gelen kan donduran cinayet ile ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürerken, silahlı kavgayla ilişkin gözaltı sayısı 9 oldu. Esenyurt tekel bayi saldırısında bir de flaş gelişmesi yaşandı. Gözaltına alınan zanlılardan Murat Ö., ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. İşte Esenyurt tekel bayi cinayeti son durum haberleri.

14:55 . 1/08/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Esenyurt tekel bayinde işlenen cinayette yakalanan zanlılardan Murat Ö., ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Esenyurt tekel bayinde işlenen cinayette yakalanan zanlılardan Murat Ö., ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında, olayın ardından şüphelilerin kaçmasına yardım ettikleri belirtilen 4 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

Esenyurt tekel bayii saldırganları tutuklandı mı?

Esenyurt'ta bir tekel bayinde işlenen cinayete ilişkin gözaltına alınan zanlılardan Murat Ö., ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Esenyurt'ta 28 Temmuz'da tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24) ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yapılan çalışmada şüphelilerden M.Ö, S.Ö, T.Ö. ve A.Ö, yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilmişti.

Şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen H.A. da soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Esenyurt'ta tekel bayisinde kan donduran infaz
Esenyurt'ta tekel bayisinde kan donduran infaz

İstanbul Esenyurt'ta kan donduran bir cinayete yaşandı. Esenyurt’ta bir tekel bayisinde, Batuhan Bayındır (20) ile Yunus Emre Erzen (24) hayatını kaybetti, Yusuf Erzen (21) ise yaralandı. Tekel bayisindeki silahlı saldırının görüntüleri kameraya dakika dakika yansıdı. Saldırganlardan Murat Özer ile Servet Özer polis ekiplerince kıskıvrak yakalanmıştı. Diğer iki kişinin de gözaltına alınmasıyla birlikte tekel saldırganlarının tamamı yakanmış olundu. Tekel bayide öldürülen Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen olaydan sonra ilk kez konuştu. Baba Erzen, bir süre önce, oğlum Mehmet ile, baskına gelenlerden, Murat Özer arasında bir gerginlik olduğunu, Murat Özer’e 500-600 bin liralık bir borcunun olduğunu kaydetti. Peki Esenyurt tekel bayisi olayı nedir, cinayet neden yaşandı? Esenyurt tekel bayi saldırgan ilk ifadesinde ne dedi? Esenyurt tekel bayii saldırganları tutuklandı mı? İşte Esenyurt tekel bayi cinayeti son dakika haberleri.

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