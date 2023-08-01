Esenyurt tekel bayinde işlenen cinayette yakalanan zanlılardan Murat Ö., ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi
Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında, olayın ardından şüphelilerin kaçmasına yardım ettikleri belirtilen 4 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 9'a yükseldi.
Esenyurt tekel bayii saldırganları tutuklandı mı?
Esenyurt'ta bir tekel bayinde işlenen cinayete ilişkin gözaltına alınan zanlılardan Murat Ö., ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Esenyurt'ta 28 Temmuz'da tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24) ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.
Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından yapılan çalışmada şüphelilerden M.Ö, S.Ö, T.Ö. ve A.Ö, yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilmişti.
Şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen H.A. da soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.