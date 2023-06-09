Eskişehir’de öğle saatlerinden sonra başlayan sağanak yağış kentin birçok kesiminde etkili oldu. Gök gürültüsü ile birlikte etkisini gösteren sağanak yağışın, şehrin bazı kesimlerinde dolu yağışına dönüştüğü gözlemlendi.

ESKİŞEHİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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ESKİŞEHİR'DE SOKAKLAR SULAR İÇİNDE KALDI

Eskişehir’de öğle saatlerinden sonra başlayan sağanak yağış kentin birçok kesiminde etkili oldu. Bir anda bastıran kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan sağanak yağış sonrası yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ise zor anlar yaşadı. Gök gürültüsü ile birlikte etkisini gösteren sağanak yağışın, şehrin bazı kesimlerinde dolu yağışına dönüştüğü gözlemlendi.

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve Bolu çevreleri ile Konya’nın kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının İç ve Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 (Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 25

İzmir: Parçalı çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 (Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.)

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Diyarbakır: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30







