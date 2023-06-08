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Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Hem yağmur hem fırtına etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre hava durumu yarından itibaren değişiyor. Karadeniz’i vuran sağanak yağışlar Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Manisa çevreleri, Muğla'nın, Aydın'ın ve İzmir'in iç kesimleri, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Bolu çevreleri ile Konya'nın kuzey kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İşte İl il Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminleri.

16:19 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli ve Manisa çevreleri, Muğla'nın, Aydın'ın ve İzmir'in iç kesimleri, Tokat, Amasya, Çorum çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Bolu çevreleri ile Konya'nın kuzey kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak nedeniyle, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

e-OKUL VBS Öğrenci Giriş Ekranı: e-OKUL sınav sonucu ve devamsızlık sorgulama
e-OKUL VBS Öğrenci Giriş Ekranı: e-OKUL sınav sonucu ve devamsızlık sorgulama

Milyonlarca öğrenci karne almak için gün sayıyor. 12 Eylül 2022'de açılan okullar, 16 Haziran 2023'te kapanacak ve öğrenciler karnelerini alacak. Böylelikle yaz tatili başlayacak. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak. MEB tarafından hizmete açılan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden devamsızlık bilgileri, haftalık ders programları, sınav tarihleri, sınav sonuçları görüntülenebilecek. Peki, E-Okul VBS'ye nasıl giriş yapılır? İlkokul, ortaokul, lise devamsızlık hakkı kaç gün? Devamsızlık kaç gün olursa takdir-teşekkür belgesi alınmaz? İşte MEB E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS giriş ekranı devamsızlık sorgulama.

#Meteoroloji
#hava durumu
#ankara
#izmir
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