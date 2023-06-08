Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Haziran ayının ilk haftası geride kalırken gözler maaş zamlarına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada asgari ücrete ara zam yapılacağını dile getirmişti. Son olarak kamu işçisi maaşının 15 bin liraya yükseltilmesi, en düşük emekli maaşının 7.500 lira, en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılacak olması sebebiyle gözler milyonların beklediği asgari ücrete çevrildi. Pek Temmuz’da asgari ücret ne kadar, kaç TL zamlanacak? İşte asgari ücret zammında son durum.

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete temmuzda ara zam yapılacağını açıklamıştı. Erdoğan, söz konusu açıklamalarında "Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı için bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bilhassa memurlarımız müsterih olsunlar. Onların haklarını teslim etmek ayrıca bizim boynumuzun borcudur" ifadelerine yer vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete de zam sinyali verdi. Erdoğan, "Asgari ücret tespit komisyonumuz da çalışmalarına başlıyor" ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Yeni dönemde değişen Bakanlıklardan birisi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı oldu. Eski Bakan Vedat Bilgin, görevi Vedat Işıkhan’a devretti. Eski Bakan Bilgin asgari ücret zammıyla ilgili son olarak “ Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır." ifadelerini kullanmıştı. “Temmuz ayında asgari ücret yeniden değerlendirilecek. Biz asgari ücreti hesaplarken birkaç parametreyi dikkate alıyoruz” diyen Bilgin, olası zamma ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

“Asgari ücretten 1,5 yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık.

Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır.”

500 dolar bugün itibarıyla yaklaşık 10 bin TL’ye denk geliyor ancak önümüzdeki dönemde kurda artış bekleniyor. 8 bin 506 TL’lik net asgari ücret ise bugün itibarıyla yaklaşık 425 dolara denk geliyor.

Asgari ücrette 4 farklı senaryo

Burada senaryolarımız var. Yüzde 25 olursa 10 bin 634 TL, yüzde 30 olursa 11 bin 59 TL, yüzde 40 olursa 11 bin 910 TL, kamu işçilerine yapılan zam referans kabul edilip aynı oranda artış yapılırsa yüzde 45’lik artışla 12 bin 335 TL seviyesinde olur. Benim tahminim asgari ücrette zammın yüzde 40-45 arasında olması yönünde."

AK Parti’den asgari ücret açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Akbaşoğlu kısa süre içerisinde yapılması planlanan emekli, memur ve asgari ücret zammına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

28. dönem milletvekili seçimleri yeni tamamlandığından henüz Meclis’te ilgili komisyonların kurulmasına ilişkin çalışmalar tamamlandı. Akbaşoğlu yaptığı açıklamada “ Biz inşallah asgari ücret ile ilgili ve en düşük memur maaşının 22 bin lira olmasıyla ilgili kanun teklifimizi hemen komisyonlar oluşur oluşmaz inşallah bu çalışmaları ortaya koyacağız.” ifadelerini kullandı.

Asgari ücret ne kadar?

Şuan asgari ücret Asgari ücret Ocak 2023'de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında 4 kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret işverene maliyeti ne kadar?