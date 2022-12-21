Özgün Eskişehirde hava sıcaklıkları artmaya devam edecek
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Eskişehir’de hava sıcaklıkları artmaya devam edecek

Meteorolojinin hava tahmin raporuna göre bu akşam ve yarın için Eskişehir’de sıcaklıklar 3 ile 5 derece dolaylarında artacak. İşte Eskişehir 5 günlük hava durumu Meteoroloji tahmini raporu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eskişehir 5 günlük hava durumu: Hava sıcaklıkları artmaya devam edecek
Eskişehir hava durumu

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir ve bölge genelinde az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sisin görüleceğinin tahmin edildiğini aktarıldı. Bu akşam ve yarın için yapılan tahminlerde, hava sıcaklığının 3 ile 5 derece artması beklendiği bildirildi.

Tahminlere göre Eskişehir ilçelerinde en yüksek hava sıcaklıkları; Seyitgazi’de 15 derece, Sarıcakaya 12 derece olacak. Yine ilçelerde en düşük hava sıcaklıkları, Seyitgazi ve Çifteler ilçelerinde 7 derece olması bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre, merkez ilçelerinde hava sıcaklıkları ise Odunpazarı’nda 8, Tepebaşı’nda ise 9 derece olacak.

Tahminlerde, rüzgârın ise Doğulu yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceği bildirildi.

Eskişehir'in 5 günlük hava durumu için tıklayın

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