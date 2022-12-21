Eskişehir’de hava sıcaklıkları artmaya devam edecek

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir ve bölge genelinde az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sisin görüleceğinin tahmin edildiğini aktarıldı. Bu akşam ve yarın için yapılan tahminlerde, hava sıcaklığının 3 ile 5 derece artması beklendiği bildirildi.

Tahminlere göre Eskişehir ilçelerinde en yüksek hava sıcaklıkları; Seyitgazi’de 15 derece, Sarıcakaya 12 derece olacak. Yine ilçelerde en düşük hava sıcaklıkları, Seyitgazi ve Çifteler ilçelerinde 7 derece olması bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre, merkez ilçelerinde hava sıcaklıkları ise Odunpazarı’nda 8, Tepebaşı’nda ise 9 derece olacak.

Tahminlerde, rüzgârın ise Doğulu yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceği bildirildi.

REKLAM

Eskişehir'in 5 günlük hava durumu için tıklayın

ÖZGÜN Muğla TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları belli oldu mu?